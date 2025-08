Minister energii zapowiada uproszczenie rachunków za prąd oraz obniżkę cen energii. Podał konkretne liczby

Jako minister energii, Miłosz Motyka zamierza uprościć rachunki za prąd i obniżyć ceny energii, co zapowiedział w rozmowie z serwisem money.pl. Jego celem jest zwiększenie przejrzystości faktur, by obywatele mogli łatwo sprawdzić, za co dokładnie płacą. Oto szczegóły.