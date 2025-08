Sprzedaż nowych samochodów Tesli w Wielkiej Brytanii spadła w lipcu do 987 sztuk, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek sprzedaży o 60 proc. - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez branżową organizację Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), na które powołuje się agencja Reuters.

Brytyjski rynek aut elektrycznych rośnie, Tesla traci

Jak podaje SMMT, w lipcu w Wielkiej Brytanii sprzedaż pojazdów elektrycznych na baterie wzrosła o 9,1 proc..

Jak podaje Reuters, SMMT prognozuje, że w 2025 r. pojazdy elektryczne zasilane bateriami będą stanowiły 23,8 proc. nowych rejestracji, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednią prognozą, która była na poziomie 23,5 proc..

Tesla traci europejskie rynki

Wielka Brytania to nie jedyny rynek, gdzie w lipcu Tesla odnotowała poważne spadki. Dane z ubiegłego tygodnia pokazały, że rejestracje nowych samochodów Tesla na kilku kluczowych rynkach europejskich także spadły, i to pomimo wprowadzenia na rynek modernizowanej wersji flagowego Modelu Y. W ujęciu rok do roku w Szwecji liczba rejestracji aut Tesli spadła w lipcu o 86 proc. do 163 samochodów. W Danii zarejestrowano 336 aut tej marki, co oznacza spadek o 52 proc., we Francji 1307 (spadek o 27 proc.). W tym samym czasie w Holandii sprzedaż spadła o 62 proc. do 443 w Holandii, a w Belgii o 58 proc. do 460 w Belgii. We Włoszech liczba zarejestrowanych nowych Tesli spadła o 5 proc. do 457 samochodów, a w Portugalii o 49 proc. do 284 aut.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że producent pojazdów elektrycznych zmaga się z krytyką poglądów politycznych prezesa Elona Muska, wyzwaniami regulacyjnymi i rosnącą konkurencją - zauważa Reuters.

Źródło: Reuters