Niecały rok po wprowadzeniu na rynek swojego pierwszego samochodu elektrycznego firma Xiaomi zaprezentowała model SUV YU7.

Gigantyczny zasięg

Jak zapewnia producent nowe auto, które ma konkurować z Modelem-Y Tesli, na jednym ładowaniu przejedzie co najmniej 760 kilometrów. Natomiast założyciel i dyrektor generalny firmy Lei Jun powiedział podczas prezentacji YU7, że nowy model może przejechać nawet 835 kilometry.

Samochód produkowany przez trzeciego co do wielkości producenta smartfonów ma zasięg o 41 km do 116 km większy niż deklarowany zasięg 719 km w przypadku Modelu-Y o zwiększonym zasięgu Tesli.

Dotychczas to właśnie zasięg Modelu-Y był głównym atutem i argumentem przemawiającym za zakupem aut Tesli. SUV YU7 Xiaomi wymazuje tę przewagę.

„Spodziewamy się, że Yu7 znacząco zmniejszy udział Tesli Model-Y w chińskim rynku” – powiedział analityk Citi Jeff Chung w niedzielnym raporcie cytowanym przez CNBC.

Cenę YU7 poznamy w lipcu

Jak na razie ostateczna cena SUV-a YU7 nie jest jeszcze znana. „O cenie porozmawiamy w lipcu” – powiedział Lei podczas prezentacji.

Jak podaje CNBC, Citi spodziewa się, że cena YU7 będzie na poziomie od 250 000 do 320 000 juanów (34 700–44 420 USD). Citi prognozuje, że początkowa miesięczna sprzedaż będzie na poziomie około 30 tys. sztuk. Natomiast roczna sprzedaż ma osiągnąć poziom 300 tys. do 360 tys. sztuk.

Ten przedział cenowy stawia YU7 w opozycji do Modelu Y Tesli, którego cena zaczyna się od 263 500 juanów w Chinach - zauważa CNBC.

Źródło: CNBC