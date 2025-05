Półciężarówki z napędem 4x4 to specyficzny typ aut. Są duże i ciężkie, mimo to producenci na całym świecie elektryfikują te ogromne maszyny holownicze.

Jak się okazuje pomimo swojej ciężkiej budowy, te samochody mają doskonały zasięg dzięki rozległym badaniom i nowym osiągnięciom technologicznym. Producenci samochodów wyposażają je w duże pakiety baterii, ale nie tylko.

Kolejną innowacją zwiększającą zasięg elektrycznych pickupów jest system hamowania regeneracyjnego. Funkcja ta zamienia energię traconą podczas hamowania na użyteczną energię elektryczną dla silnika, zwiększając w ten sposób zasięg. Biorąc pod uwagę zwiększone obciążenie, jest to niezbędne w ruchu ulicznym lub podczas przewożenia ciężkich ładunków.

Jak na razie klienci na całym świecie mają wciąż dość ograniczony wybór aut w tym segmencie, ale niedługo może się to zmienić, ponieważ coraz więcej producentów samochodów wkracza na rynek z nowymi modelami.

Oto pięć najlepszych elektrycznych pickupów z napędem 4x4, jakie obecnie są dostępne.

GMC Hummer EV

Hummer ma opinię samochodu, który dużo pali. Jednak GMC to zmieniło, włączając swojego pickupa do stajni aut elektrycznych. w to całkowicie elektryczny SUV i pickupa. GMC Hummer EV ma zasięg szacowany na 367 mil (około 590 km) i świetnie nadaje się do jazdy terenowej, dzięki funkcji CrabWalk, która umożliwia na poruszanie się pojazdem po przekątnej dzięki kołom skrętowym na wszystkich osiach. Funkcja ta ułatwia manewrowanie pojazdem w ciasnych przestrzeniach, np. podczas parkowania lub jazdy terenowej.

Rivian R1T

Rivian jest stosunkowo nowym graczem na rynku motoryzacyjnym. Producent pojawił się na rynku dopiero w 2009 r., jednak jego R1T zrobił furorę na rynku elektrycznych pickupów.

Szacowany zasięg Rivian R1T z podwójnym silnikiem to 420 mil (okołó 675 km). W otwartej przestrzenie ładunkowej można załadować towar o wadze 1764 funtów (790 kg) i może holować pojazd o masie 11 000 funtów (prawie 5 ton).

Chevrolet Silverado EV

Od 1999 roku Chevrolet stawiał na siłę i rozmiar w swojej ofercie Silverado. Tego samego należy spodziewać się też od wersji elektrycznej. Chevrolet Silverado EV ma zasięg 460 mil (740 km). Dzięki silnikowi o mocy 760 koni mechanicznych elektrycznym Silverado można holować do 12 500 funtów, czyli 5,67 ton.

GMC Sierra EV Denali

GMC Sierra EV Denali wykorzystuje platformę General Motors, elektrycznego samochodu ciężarowy GMC. GMC Sierra EV Denali oferuje różne zasięgi w zależności od wersji i typu akumulatora. Wersja z większym akumulatorem Max Range zapewnia zasięg do 460 mil (ok. 740 km), a model z akumulatorem Extended Range oferuje zasięg do 390 mil (ok. 628 km).

Maksymalna ładowność Sierra EV Denali to 10 500 funtów (4,76 ton).

Ford F-150 Lightning

Najpopularniejszym pojazdem w Ameryce okazuje się Ford F-Series. W zeszłym roku konsumenci kupili ponad 33 tys. F-150 Lightning, co ugruntowało jego pozycję wśród najlepszych elektrycznych pickupów na świecie.

Elektryczny Ford F-150 Lightning ma napęd na wszystkie koła. Jak na lidera ma dość niski szacowany zasięg 240 mil (386 km).

Źródło: Quartz