W 2025 roku dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat wynosi 348,22 zł miesięcznie, a dla inwalidów wojennych całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji - 522,33 zł.

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom, które:

ukończyły 75 lat ,

, pobierają emeryturę lub rentę z ZUS lub KRUS .

. są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, a nie ukończyły jeszcze 75 lat.

W przypadku osób powyżej 75. roku życia, dodatek jest przyznawany automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Świadczenie to jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym senior ukończył 75 lat.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, które nie ukończyły 75 lat muszą złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobom, które:

przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym , chyba że przebywają poza placówką przez więcej niż 2 tygodnie w miesiącu,

, chyba że przebywają poza placówką przez więcej niż 2 tygodnie w miesiącu, są rencistami po 75. roku życia, pobierającymi rolnicze świadczenia rentowe i nie zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej.

i nie zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej. pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Nie. Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Jeśli osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, ZUS dokona odpowiednich korekt w wypłatach.

Nie. Dodatek jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji komorniczej.