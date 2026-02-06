Reklama

K2 w Polsce — ile ich mamy i gdzie trafiły?

Czołg K2 Black Panther to południowokoreańska konstrukcja, która stała się jednym z kluczowych elementów modernizacji Wojsk Pancernych. Na podstawie podpisanych umów wykonawczych Polska zamówiła dotąd 360 czołgów K2, przy czym docelowo planowana jest znacznie większa liczba w ramach umowy ramowej.





Obecnie Wojsko Polskie sukcesywnie odbiera czołgi K2 Black Panther w ramach kontraktu na 180 maszyn w wersji K2GF. Dotychczas dostarczone wozy trafiły do jednostek 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, w tym do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej (Morąg) oraz 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, gdzie są już wykorzystywane operacyjnie i szkoleniowo.

Kolejne 180 czołgów jest objętych następną umową wykonawczą – część z nich powstanie jeszcze w Korei Południowej, a część jako spolonizowany wariant K2PL, który w przyszłości ma być produkowany w Polsce. Dostawy tej transzy planowane są na drugą połowę obecnej dekady.

Silnik DV27K — mocna strona czy pięta achillesowa?

K2GF jest nowym nabytkiem, a jego serce, czyli silnik HD Hyundai Infracore DV27K, to konstrukcja bardzo zaawansowana technologicznie, ale jednocześnie świeża, dopiero wdrażana w realnych warunkach bojowych. Jednostka ta wyróżnia się relatywnie niską masą i zwartą, kompaktową budową, co pozwoliło projektantom K2 na zmniejszenie sylwetki czołgu i poprawę jego mobilności. Dla porównania, turbina gazowa AGT1500 zastosowana w czołgach M1A2 Abrams jest wyraźnie większa i cięższa, ale od dekad uchodzi za konstrukcję wyjątkowo odporną i sprawdzoną w długotrwałej eksploatacji. DV27K reprezentuje więc inne podejście: nowocześniejsze i lżejsze, ale potencjalnie bardziej wrażliwe na błędy produkcyjne i montażowe. MON przyznaje, że w trakcie eksploatacji zidentyfikowano wady montażowe, które wymagają dokładnej analizy i działań naprawczych. Choć oficjalne komunikaty nie mówią o masowych usterkach, to resort jednoznacznie informuje, że akcja serwisowa już została zaplanowana przez producenta.

/> />

MON mówi: nie spekulujmy

Ministerstwo zaznacza, że informacje rozpowszechniane w przestrzeni publicznej są często fragmentaryczne i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu rzeczy. Co istotne, jak wynika z odpowiedzi MON, meldunki z jednostek nie wykazują „drastycznego” spadku sprawności czołgów K2GF z powodu problemów z silnikami. A jednak sam fakt uruchomienia procedur serwisowych sugeruje, że problemy te są realne, przy tym raczej typowe dla wczesnej eksploatacji nowego sprzętu. Nie należy przy tym zapominać, że K2 jest konstrukcją bardzo młodą, dopiero wchodzącą do służby w większej skali. Tego typu „choroby wieku dziecięcego” są naturalnym elementem procesu wdrażania nowoczesnego czołgu i z reguły są eliminowane wraz z kolejnymi modyfikacjami i doświadczeniem eksploatacyjnym.

Serwis? Na razie Korea, ale Polska się uczy

Obecnie serwisowaniem czołgów K2GF i ich silników zajmują się specjalistyczne zespoły producenta, zgodnie z umowami gwarancyjnymi. Żołnierze wykonują jedynie podstawowe czynności eksploatacyjne. Jednocześnie MON zapewnia, że trwa rozwijanie krajowych kompetencji serwisowych oraz współpraca z polskim przemysłem obronnym, by docelowo móc obsługiwać te maszyny samodzielnie. Po uruchomieniu produkcji spolonizowanej wersji K2PL w Polsce możliwości w zakresie serwisowania, obsługi technicznej i wsparcia logistycznego tych czołgów mają wyraźnie wzrosnąć.

K2 to czołg wart każdej poprawki

Mimo obecnych problemów z napędem, eksperci są zgodni: K2 to jednostka o ogromnym potencjale, wyraźnie wyróżniająca się na tle starszych konstrukcji, takich jak Leopard 2 czy M1A2 Abrams. Koreański czołg jest lżejszy, bardziej mobilny i zaprojektowany z myślą o nowoczesnym polu walki, oferując m.in. zaawansowane systemy kierowania ogniem, wysoki poziom automatyzacji oraz możliwość szybkiej adaptacji do kolejnych modernizacji. Jedną z jego kluczowych cech jest automat ładowania, który pozwolił ograniczyć załogę do trzech żołnierzy, podczas gdy Leopard 2 i M1A2 Abrams wymagają czteroosobowej obsady. Mniejsza załoga to nie tylko niższe koszty szkolenia i utrzymania, ale też mniejsza sylwetka wieży i szybsze tempo prowadzenia ognia. W przeciwieństwie do cięższego Abramsa i modernizowanych, lecz starszych Leopardów 2, K2 łączy nowoczesność z elastycznością konstrukcyjną, co w dłuższej perspektywie może okazać się jego największą przewagą. Tego typu usterki w sprzęcie nowej generacji nie są niczym nadzwyczajnym — ważne, by reagować na nie szybko i skutecznie. MON już działa, producent też. Jeśli ten proces będzie przebiegać sprawnie, K2 może jeszcze nie raz udowodnić, że jest warty inwestycji. Pełna treść odpowiedzi MON w ramce na końcu tekstu.