Helikoptery z Indii ale z polskim DNA

Włoski gigant Leonardo, do którego należy m.in. zakład w Świdniku, zacieśnia współpracę z Indiami. 3 lutego podpisano strategiczne porozumienie z Adani Defence & Aerospace, liderem indyjskiego sektora zbrojeniowego. Celem? Budowa lokalnego ekosystemu śmigłowcowego, który ma odpowiadać na rosnące potrzeby wojskowe Indii i rozwijać produkcję także na rynek cywilny. Choć centrum operacji znajdzie się na subkontynencie, nie sposób pominąć roli polskiego Świdnika, gdzie Leonardo od lat produkuje m.in. kadłuby śmigłowców, a także montuje maszyny takie jak AW149 – używane przez polską 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej. Dla Świdnika to potencjalna szansa na nowe zamówienia i większą obecność w globalnym łańcuchu dostaw.

Wzmocnienie indyjskiej armii i nowy rozdział dla Leonardo

Partnerstwo ma charakter przełomowy. Leonardo wnosi do współpracy najnowsze technologie i doświadczenie w projektowaniu śmigłowców, a Adani Defence zapewnia zaplecze przemysłowe i znajomość lokalnego rynku. Kluczowe modele, takie jak AW169M i AW109 TrekkerM, staną się podstawą do budowy nowej generacji maszyn dostosowanych do wymogów indyjskich sił zbrojnych. AW109 to z śmigłowiec który oferowany jest jako szkoleniowy polskiej armii.

Porozumienie obejmuje nie tylko produkcję, ale też rozwój kompetencji w zakresie serwisu, utrzymania (MRO) oraz szkolenia pilotów. To krok w stronę samowystarczalności Indii, ale również szansa na rozszerzenie wpływów Leonardo i jego partnerów – w tym zakładów w Polsce.

Tysiące miejsc pracy i lot ku przyszłości

Projekt zapowiada się jako impuls dla indyjskiej gospodarki, ale jego skutki mogą być odczuwalne także w Europie. Adani Defence prognozuje, że w najbliższych latach indyjska armia będzie potrzebować ponad 1000 nowych śmigłowców. Leonardo i jego sieć produkcyjna – z PZL-Świdnik na czele – mają odegrać kluczową rolę w zaspokojeniu tego zapotrzebowania.

Jeśli współpraca rozwinie się zgodnie z planem, do Polski mogą popłynąć nowe kontrakty, a Świdnik – stać się częścią jeszcze większej globalnej układanki. Jako część Leonardo, już dziś ma doświadczenie w realizacji zamówień międzynarodowych, a teraz może jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na azjatyckim rynku.