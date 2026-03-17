Budowa Bursztynu Unity gwałtownie przyspieszyła. W samym lutym armator przeprowadził aż 467 inspekcji, sprawdzając postępy stoczniowców. Dyrektor Unity Line, Paweł Pluto-Prądzyński, potwierdza: statek posiada już pełne wyposażenie. Teraz specjaliści uruchamiają poszczególne systemy i sprawdzają, czy wszystko działa bez zarzutu.

Na jakim etapie jest budowa promu?

Stocznia zamknęła już najważniejsze etapy konstrukcyjne. Inżynierowie sprawdzili szczelność instalacji paliwowych i przeciwpożarowych. Załoga techniczna przeprowadziła próby agregatów prądotwórczych oraz napędu głównego. Na masztach stoi już gotowe oświetlenie i urządzenia radiowo-nawigacyjne, a na mostku kapitańskim fachowcy uruchamiają pulpity sterownicze.

Wnętrza Bursztynu Unity z każdym tygodniem coraz bardziej przypominają te z Jantara Unity. W części pasażerskiej praca wre. W kabinach monterzy instalują sufity, meble i łóżka. Na podłogach ekipy układają dywany i wykładziny. W strefach wspólnych trwa wyposażanie kuchni, mesy, sal telewizyjnych i sali konferencyjnej.

Co czeka prom w najbliższych miesiącach?

Plan prac na 2026 rok jest bardzo konkretny. W sierpniu statek trafi do doku. Tam kadłub otrzyma nową warstwę farby antyporostowej oraz oficjalne logo armatora. We wrześniu Bursztyn Unity wypłynie na serię prób morskich. W październiku nastąpią ostatnie prace kosmetyczne i przygotowanie promu do handlowego debiutu. Oficjalne przekazanie jednostki do eksploatacji planowane jest w ostatnim kwartale 2026 roku.

Bursztyn Unity - nowoczesny bliźniak Jantara Unity

Bursztyn Unity to ekologiczny gigant. Napędzają go cztery silniki na gaz LNG, które wspiera system hybrydowy (baterie). Dzięki pędnikom azymutalnym prom będzie niezwykle zwrotny, co ułatwi manewry w ciasnych portach. Prom ma 195,6 metrów długości, pomieści 400 pasażerów i 270 ciężarówek. Załoga promu składa się z 50 osób. Stabilizatory i nowoczesne systemy balastowe zminimalizują kołysanie nawet podczas sztormu.