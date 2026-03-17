We wtorek, 17 marca 2026 r. polski operator telekomunikacyjny EXATEL poinformował o zawarciu umowy z Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Chodzi o kompleksowe świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetu. Projekt obejmuje 19 lokalizacji na terenie całego kraju i zakłada wdrożenie zaawansowanej infrastruktury sieciowej uwzględniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ciągłości działania procesów sądowych.

Co wdroży EXATEL?

Jak przekazano w informacji prasowej, w ramach kontraktu EXATEL m.in:

zaprojektuje i uruchomi dziewiętnaście łączy VPN MPLS ,

, zapewni pełną redundancję łączy (po dwa niezależne łącza w każdej lokalizacji),

uruchomi wydajne łącza internetowe w kluczowych ośrodkach,

wdroży zaawansowane zabezpieczenia przed cyberatakami, w tym ochronę anty-DDoS ,

, zestawi wysokoprzepustowe łącze DWDM między Centrami Przetwarzania Danych (CPD).

Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa

Realizacja powyższego odbywać się ma na własnej infrastrukturze sieciowej EXATEL, co przełożyć się ma na pełną kontrolę nad bezpieczeństwem przesyłanych danych. W informacji przekazano, że uruchomienie usługi planowane jest jesienią.

Podpisanie umowy z Naczelnym Sądem Administracyjnym to ważny krok w zapewnianiu najwyższych standardów bezpieczeństwa i niezawodnej łączności dla kluczowych instytucji państwa – podkreślił cytowany w komunikacie Dyrektor Departamentu Rynku Publicznego EXATEL, Aleksander Biernacki.