Inflacja w Polsce od 2014 r.

I tak w 2014 wskaźnik inflacji był zerowy, w następnych dwóch latach ujemny, lata 2017-2019 to wskaźnik między 1,6 a 2,3 %. Pogorszenie nastąpiło w roku wybuchu epidemii COVID-19-3,4 %, z dalszym wzrostem 5,1 % oraz dwucyfrowym gdy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie -14,4 %. W 2023 roku spadł do 11,4 % aby przez kolejne dwa lata utrzymywać się ma poziomie 3,6 %.

Badania konsumenckie

Prowadzone są comiesięczne badania wskaźnika dotyczącego oczekiwań inflacyjnych konsumentów. I tak ankietowani przez ostatni rok wskazywali na wartości od 18,2 do 27 punktów rok temu. Niestety marzec okazał się być pod tym względem wyjątkowy albowiem badania wskazali aż na 33,3 punkty. Wynika to zapewne z sytuacji na Bliskim Wschodzie gdzie odbywa się wydobycie ropy i gazu.

Wskazywanie przez konsumentów znacznie wyższych wartości punktów procentowych niż ma to miejsce w rzeczywistości wynika z odczucia społecznego znacznych podwyżek. Ludzie podczas badania mają świadomość że droższa benzyna i gaz, a w szczególności jeśli będą problemy z dostępnością tych paliw przełoży się na wzrost cen produktów i usług w większym zakresie procentowym. W cenie bochenka chleba koszt paliwa pojawia się wielokrotnie - u rolnika, w młynie, w piekarni gdzie dodatkowo są wykorzystywane piece gazowe, w sklepie. Produkty z których się robi pieczywo oraz same wyroby trzeba przewozić-samochody dostawcze są napędzane głównie ropą i benzyną rzadziej gazem czy energią elektryczną. Wzrośnie w związku z tym cena zboża, następnie mąki, a potem chleba. Przy założeniu, iż chleb to tylko mąka i drożdże to w przypadku zwiększenia się ceny paliwa gdy pierwszy ze składników będzie przez to droższy o 2 % a drugi o 1 % to mając na względzie proces produkcji – gotowy wyrób - jeśli piekarz chciałby sobie zrekompensować podwyżki w pełni - będzie kosztował o 10 % więcej.

Założenia polityki pieniężnej NBP

Natomiast w myśl art. 227 ust. 6 Konstytucji Rada Polityki Pieniężnej zobowiązana jest do corocznego ustalenia założeń polityki pieniężnej i przedłożenia ich do wiadomości Sejmowi. W ramach założeń do tej polityki NBP zamierza nadal wykorzystywać taką strategię średniookresową aby inflacja utrzymywała się na poziomie 2,5 % z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości plus minus jednego punktu procentowego. Wynika z faktu, iż inflacja na świecie w I połowie 2025 roku obniżała się i założenia są że ten trend się utrzyma mimo przejściowego wzrostu w II połowie roku w Stanach Zjednoczonych. W strefie euro dynamika cen w 2026 r. może tymczasowo spaść nieco poniżej celu Europejskiego Banku Centralnego.

Inflacja CPI

Na poziom inflacji wpływa też wskaźnik CPI (Consumer Price Index) będący wyznacznikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który mierzy zmiany kosztów życia poprzez śledzenie stałego koszyka zakupowego gospodarstw domowych. Zgodnie z założeniami wspomnianej polityki pieniężnej inflacja CPI w lipcu 2025 r. w Polsce obniżyła się, a jej kształtowanie w kolejnych kwartałach jest uzależnione od dynamiki administrowanych cen energii. Prognozy Narodowego Banku Polskiego wskazują na tendencję zniżkową. Głównie czynniki niepewności to aktywność ekonomiczna w strefie euro głównie w Niemczech, przebieg wojny w Ukrainie oraz poziom nowych taryf na gaz, energię elektryczną i cieplną.

Założenia polityki pieniężnej na rok 2026 Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej