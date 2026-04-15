Donald Trump: Wojna w Iranie jest bardzo blisko końca

- Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć porozumienie - dodał Trump. Prezydent USA podkreślił obecna sytuacja w Iranie jest dramatyczna, a odbudowa kraju po zakończeniu wojny mogłaby potrwać wiele lat.

- Myślę, że jest bardzo blisko końca (...) Gdybym teraz się wycofał, odbudowanie tego kraju zajęłoby im 20 lat. A jeszcze nie skończyliśmy - oświadczył Trump w rozmowie z Marią Bartiromo, której fragment udostępniono we wtorek.

Pełna rozmowa, podczas której poruszono też temat NATO i gospodarki, ma być wyemitowana w środę o 6 rano czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 12 w Polsce) przez stację Fox Business.

Zerwane negocjacje w Pakistanie. USA i Iran bez porozumienia

W miniony weekend w Islamabadzie, stolicy Pakistanu, odbyła się pierwsza runda rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, w których mediację sprawowały władze Pakistanu. Negocjacje zakończyły się jednak niepowodzeniem.

Na czele irańskiej delegacji stał przewodniczący parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf, a w jej skład wchodzili także m.in. minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Z kolei amerykańską delegację tworzyli wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner.

Vance o negocjacjach z Iranem. "Jasno określiliśmy czerwone linie"

- Zła wiadomość jest taka, że nie osiągnęliśmy porozumienia. Uważam jednak, że to znacznie bardziej zła wiadomość dla Iranu niż dla Stanów Zjednoczonych. Jasno określiliśmy nasze czerwone linie, w jakich kwestiach jesteśmy gotowi im się przychylić, a w jakich nie. Wyjaśniliśmy to tak jasno, jak to tylko możliwe, a oni postanowili nie zaakceptować naszych warunków - powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance.

W sobotę upłynęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Dwa dni później rozpoczęła się izraelska operacja zbrojna w południowym Libanie, która - jak deklaruje rząd premiera Benjamina Netanjahu - ma doprowadzić do rozbicia finansowanego przez Iran terrorystycznego ugrupowania Hezbollah.