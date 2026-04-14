W związku z kruchym zawieszeniem broni między USA a Iranem, najbliżsi sojusznicy Stanów Zjednoczonych w regionie — a zarazem najlepsi odbiorcy amerykańskich systemów uzbrojenia — rozglądają się po świecie za alternatywnymi dostawcami uzbrojenia - donosi "The Wall Street Journal".

Państwa Zatoki Perskiej zwracają się ku południowokoreańskim systemom obrony przeciwrakietowej oraz ukraińskim dronom, które niszczą cele w powietrzu. Planują także skorzystać z nowego sprzętu oferowanego przez startupy, w tym brytyjską firmę Cambridge Aerospace, która w piątek poinformowała, że ​​będzie dostarczać państwom Zatoki Perskiej małe, tanie pociski przeznaczone do zwalczania dronów i innej amunicji.

Arabia Saudyjska nawiązała kontakt z Japonią

Według doniesień "WSJ", Arabia Saudyjska nawiązała kontakt z Japonią, producentem pocisków przechwytujących Patriot. Zwróciła się również do południowokoreańskich firm Hanwha i LIG Nex1 z prośbą o przyspieszenie dostaw systemów ziemia-powietrze M-SAM (Cheongung II).

Rijad miał też podpisać umowę o współpracy obronnej z Ukrainą. Koncentruje się ona na produkcji broni i wymianie doświadczeń - wyjaśnia dziennik.

Współpracujemy płynnie z dostawcami z USA, ale mamy również doskonałe relacje z innymi - powiedział cytowany przez "WSJ" przedstawiciel Saudyjczyków. Jako przykład podał niedawne porozumienie z Ukrainą.

Katar i ZEA również stawiają na Ukrainę

Katar również podpisał umowę o współpracy z Ukrainą. Katarscy przedstawiciele odwiedzili na początku marca ukraiński poligon, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Ukraina wykorzystuje drony przechwytujące do zestrzeliwania rosyjskich maszyn. Spotkali się także z przedstawicielami jednej z największych firm zbrojeniowych w kraju.

Jednak przedstawiciele katarskiego rządu, proszeni przez "WSJ" o komentarz, odmówili. Katarskie władze publicznie oświadczyły, że zapasy broni im się nie kończą i są dobrze przygotowani w razie pojawienia się konieczności ich naruszenia.

Według informacji, do których dotarł dziennik, ZEA zwróciły się do południowokoreańskich firm dostarczenie większej liczby pocisków przechwytujących. Jednocześnie prowadzą rozmowy z Kijowem na temat umowy o współpracy obronnej

Rzecznik Zjednoczonych Emiratów Arabskich powiedział, że kraj ten dysponuje „zróżnicowanymi, zintegrowanymi i wielowarstwowymi systemami obrony powietrznej” oraz „solidnym strategicznym zapasem amunicji”.