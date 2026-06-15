Agenci handlowi AI to przyszłość płatności cyfrowych

Jak mówił Konrad Ślusarczyk, Polacy szybko zmieniają swoje przyzwyczajenia zakupowe.

– Jeszcze cztery, pięć lat temu dominowała gotówka nad płatnościami cyfrowymi, to była mniej więcej relacja 60 do 40 na korzyść tej pierwszej. Teraz jesteśmy w odwrotnej sytuacji – mniej więcej 65 procent wszystkich transakcji stanowią płatności w postaci cyfrowej. I ten trend rośnie – powiedział przedstawiciel Visy.

Nie ma odwrotu od płatności cyfrowych

Jak tłumaczył, zmiany podyktowane są silnym nastawieniem naszego społeczeństwa na to, aby być ucyfrowionym, nowoczesnym i zdigitalizowanym.

– Te trendy widać przede wszystkim w obszarze płatności. Nie bez kozery jesteśmy określani mianem jednego z pionierów w Europie, jeśli chodzi o adopcję nowoczesnych rozwiązań płatniczych. Byliśmy jednym z pierwszych krajów, które zbliżyły się do niemal 100 proc. adopcji płatności zbliżeniowych. – powiedział Konrad Ślusarczyk.

Jego zdaniem od rozwoju płatności cyfrowych nie ma odwrotu – choć gotówka nadal będzie funkcjonowała, dominują i dominować będą płatności cyfrowe.

– Nie tylko w świecie rzeczywistym, kiedy idziemy do sklepu dokonując zakupów, ale przede wszystkim online – mówił Konrad Ślusarczyk.

Zwrócił uwagę, że właśnie tam rozwijają się najróżniejsze formy płatności i nowe metody ulepszania procesu zakupowego. A jednym z takich rozwiązań jest Visa Click to Pay wdrażane w Polsce i w Europie.

– Konsumenci oczekują łatwości, szybkości, ale jednocześnie bezpieczeństwa, o którym nie zapominamy – podkreślił przedstawiciel firmy Visa.

Agenci AI zapewnią wszechstronne wsparcie

Jak zaznaczył Konrad Ślusarczyk, w najbliższej perspektywie kierunkiem wiodącym w rozwoju płatności cyfrowych będzie sztuczna inteligencja, zwłaszcza handel agentowy.

– Mówimy o udoskonaleniu systemu zakupowego, aby proces był jak najłatwiejszy z punktu widzenia konsumenta, aby ci tzw. agenci handlowi pomagali nam w weryfikowaniu i porównywaniu różnych opcji zakupowych, wybieraniu tego, co jest dla nas korzystniejsze, w przyspieszaniu całego procesu, a docelowo – także dokonywaniu samych płatności oraz zakupów – stwierdził Konrad Ślusarczyk.

Podkreślił on, że Visa już od dawna używa sztucznej inteligencji do zabezpieczenia systemu płatności, a stosowane w tym celu modele są coraz lepsze oraz skuteczniejsze. Niemniej jednak przestępcy także korzystają ze sztucznej inteligencji i ulepszają swoje metody, by wyciągać dane, które sektor finansowy zabezpiecza przed wyciekiem – również za pomocą AI.

– To taka walka, kto będzie skuteczniejszy – opisywał przedstawiciel firmy Visa. – Mam nadzieję, że to nam uda się wygrać – dodał.

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GEG