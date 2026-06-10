Tworzy się nowa grupa zamożnych klientów. To szansa dla sektora finansowego

Jak zauważył Mateusz Oleksy, profil bogacącego się Polaka dynamicznie się zmienia.

– W naszym ostatnim badaniu[1] zauważyliśmy rzeczy, które nas naprawdę zaskoczyły. Polak zamożny jest bardzo młody, bo 44 proc. takich klientów jest w wieku do 35 lat. To głównie przedsiębiorcy, zajmujący się budowaniem własnego biznesu. Co najciekawsze, są to bardzo rodzinni ludzie – aż 3/4 z nich ma dzieci – powiedział dyrektor generalny Visa w Polsce.

Oszczędności i wydatki na podróże

Jak zaznaczał, taki profil zamożnego klienta sprawia, że jego potrzeby są zupełnie inne niż dotychczas w tej grupie społecznej.

– Ci ludzie żyją dynamicznie, budują swój majątek w pierwszym pokoleniu, co nas bardzo odróżnia od Zachodu, gdzie trwało to przez lata. Skupiają się na budowaniu majątku oraz zabezpieczeniu rodziny, a to z kolei powoduje, że żyją cały czas w stresie, ponieważ nie mają poczucia, że już są zamożni. Wiedzą, że posiadają pieniądze, ale to jeszcze nie jest taki luksus, że mogą sobie na wszystko pozwolić. Z tyłu głowy mają konieczność budowania kapitału i oszczędności – opowiadał Mateusz Oleksy.

Jednocześnie z badań wynika, że młodzi zamożni Polacy wydają pieniądze przede wszystkim na podróże.

– Mają potrzebę, żeby poznawać świat i budować sobie inną perspektywę niż tylko naszą lokalną – skomentował Mateusz Oleksy.

Jak pokazało badanie, ci bogacący się Polacy zarabiają średnio 20 tys. zł netto miesięcznie, mają ok. 300 tys. zł oszczędności, nieruchomość na własność lub na wynajem. Jak podkreślił dyrektor generalny Visa w Polsce, tacy klienci potrzebują usług, które ułatwią im zarządzanie majątkiem.– Ponad 60 proc. nie zna tak naprawdę albo nie posiada dokładnej wiedzy o tym, jakie usługi ma w swoim banku – stwierdził Mateusz Oleksy.

Nowe usługi Visa

Dyrektor generalny Visa w Polsce ocenił, że segment klienta zamożnego jest najbardziej perspektywiczny dla sektora finansowego. Przypomniał, że na Zachodzie „dolarowych milionerów" jest dużo więcej niż w Polsce – we Francji prawie 3 mln, w Niemczech – podobnie, a w naszym kraju to tylko 100 tys. Taka grupa dopiero się tworzy.

Mateusz Oleksy zaznaczył, że instytucje finansowe muszą oferować nowe usługi i rozwijać je dynamicznie tak, aby dawały swobodę wyboru i nie opierały się tylko na zarządzaniu majątkiem.

– W niedługim czasie możemy spodziewać się nowych produktów dopasowanych do zamożnego klienta o tym nowym profilu – zadeklarował dyrektor generalny Visa w Polsce.

Co przyniesie przyszłość? Jakie trendy w obsłudze indywidualnego klienta dominują na rynku? Czy sztuczna inteligencja zdominuje kontakty z zamożnym klientem? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.

GEG

[1] Badanie Visa, o którym mowa w materiale zrealizowano na zlecenie Visa w październiku 2025 r. metodą CAWI na próbie 800 Polaków w wieku 18–75 lat z dochodem osobistym netto powyżej 10 000 zł. Badanie zrealizowała firma WiseRabbit.