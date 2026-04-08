Przywykliśmy już do tego, że w każdej chwili możemy zapłacić za zakupy zbliżeniowo: telefonem, kodem BLIK lub zlecić przelew w bankowości internetowej. Aplikacje bankowe cieszą się ogromną popularnością.

Aplikacja mobilna IKO PKO Banku Polskiego również, korzysta z niej kilka milionów klientów tego największego w Polsce banku. W 2025 roku zwyciężyła w konkursie Invest Cuffs 2026 w kategorii Aplikacja bankowa 2025.

Przerwa w działaniu aplikacji bankowej IKO

PKO Bank Polski nie ma dobrych wieści dla klientów, którzy w każdej godzinie chcieliby mieć możliwość dokonywania wygodnych płatności zbliżeniowych. Wprawdzie kartą da się zapłacić, jednak nie będzie to możliwe w przypadku płatności telefonem ani kodem BLIK.

Na szczęście zaplanowane prace techniczne potrwają jedynie 30 minut. Późnym wieczorem w środę 8 kwietnia lepiej nie logować się do aplikacji IKO. Ta nie będzie działać.

Bonus dla pracujących Polaków. Do 15 kwietnia państwo wypłaci im 240 zł
Kiedy przerwa w dostępie do aplikacji?

Jak na swojej stronie internetowej informuje PKO Bank Polski, przerwa techniczna w dostępie do aplikacji bankowej IKO potrwa od godziny 23:00 do godziny 23:30.

W środę 8 kwietnia klienci banku nie tylko nie zalogują się do aplikacji, lecz także nie zapłacą zbliżeniowo telefonem ani kodem BLIK. Co ważne, podczas prac technicznych w aplikacji mobilnej nadal możliwe będzie płacenie za zakupy kartą bankową.

Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej

- radzi na swojej stronie bank.