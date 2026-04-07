„41 proc. badanych deklaruje poczucie bezpieczeństwa finansowego. To o 19 p.p. więcej niż rok temu. Najczęściej Polacy wiążą je ze stabilizacją zawodową (49 proc.) oraz posiadaniem poduszki finansowej (41 proc.). Z kolei, zadowalający poziom dochodów wskazuje co trzeci respondent” – czytamy w opublikowanej we wtorek informacji na temat badania „Poziom wiedzy ekonomicznej Polaków 2026”.

Polacy zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej?

Badanie zostało przeprowadzone przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW w lutym 2026 r. na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych na próbie badawczej liczącej 1099 osób.

„Zdecydowanie rzadziej zwracano uwagę na czynniki zewnętrzne, takie jak poziom cen (20 proc.), stabilność krajowej gospodarki (18 proc.) czy sytuacja społeczna, polityczna i prawna w kraju (17 proc.). Stanowi to wyraźną zmianę w porównaniu z ubiegłym rokiem, wtedy stabilność sytuacji w kraju była ważna dla 38 proc. ankietowanych” – czytamy w informacji o badaniu.

Z badania wynika, że Polacy wiedzę ekonomiczną czerpią:

od ekspertów finansowych - 47 proc. badanych,

od rodziny i znajomych - 38 proc.

z własnego doświadczenia i intuicji - 37 proc.

Co Polacy wiedzą o finansach?

„Ponad połowa Polaków (52 proc.) nie podejmuje aktywnych kroków, by zwiększać swoją wiedzę o finansach, korzystając głównie z przypadkowych źródeł informacji. Najmniejszą aktywność wykazują w obszarach związanych z kredytami i długami, inwestycjami, finansami publicznymi oraz przedsiębiorczością” – czytamy.

Z badania wynika, że Polacy uważają, że najmniej wiedzą o kryptowalutach – braki wiedzy w tym zakresie sygnalizuje 32 proc. badanych, a dokładne rozumienie ich działania deklaruje tylko 27 proc.

Kryptowaluty postrzegane są jako obszar złożony, ryzykowny i wymagający dalszej edukacji, co przekłada się na ich ograniczone wykorzystanie w praktyce. Inwestuje w nie niewielki odsetek społeczeństwa, głównie mężczyźni w wieku 25–34 lat. Zainteresowanie bardziej złożonymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, fundusze inwestycyjne, ETF-y, certyfikaty, opcje czy właśnie kryptowaluty, pozostaje niskie (od 2 do 8 proc.), a wyższy poziom znajomości tych narzędzi deklarują głównie mężczyźni oraz młodsze osoby w wieku 18–24 lata. Dane pokazują, że w społeczeństwie wciąż preferowane są bezpieczne i tradycyjne formy oszczędzania ponad bardziej złożone inwestycje

– czytamy. (PAP)

