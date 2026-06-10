Forsal logo

Citizen development vs Citizen – assisted development

Artykuł sponsorowany
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:46
Citizen development vs Citizen – assisted development
Citizen development vs Citizen – assisted development/Materiały prasowe
Citizen Development miał być rewolucją, jednak nie zawsze się sprawdzał. Dlaczego  tworzenie aplikacji przez pracowników może prowadzić do shadow IT i czym różni się Citizen Development od  Citizen-assisted Development?  

Citizen development – dlaczego się nie udaje?

Okazuje się, że aż 54% aplikacji Citizen Development upada w ciągu kilku miesięcy. 1

Citizen development miał zmienić sposób, w jaki firmy będą tworzyły potrzebne aplikacje procesowe. To była rewolucja - nie tylko technologiczna, ale przede wszystkim operacyjna. Czy udana? Dziś można już wyciągnąć z niej wnioski - przyjrzyjmy się im.

Jeden punkt widzenia

Gdy aplikacja jest tworzona przez jedną osobę, spełnia oczekiwania tego jednego użytkownika czy użytkowniczki.

Szersze rozpowszechnianie aplikacji w zespole, obciąża pracownika odpowiedzialnością za błędy i naprawy, a dodatkowo w momencie zmiany właściciela – całkowicie traci sens.

Utrzymanie – kto za nie odpowiada?

Jeśli aplikacja powstaje poza działem IT, za maintenance odpowiada… No właśnie - kto? Użytkownik biznesowy najczęściej nie ma (i nie musi mieć) wiedzy o tym, o co powinien zadbać w kontekście utrzymania aplikacji, jej governance, bezpieczeństwa, integracji i skalowalności.

W rezultacie, w wielu firmach pomysł na Citizen Development kończy się przekazaniem stworzonych aplikacji do zespołów IT, które następnie mają odpowiadać za utrzymanie rozwiązania, którego nawet nie stworzyły.

Polityka rozwojowa zyskała postać konkretnego wsparcia dla firm. Aktywnie działa tu BGK
Polityka rozwojowa zyskała postać konkretnego wsparcia dla firm. Aktywnie działa tu BGK

Citizen – assisted development – inne podejście, ta sama potrzeba

W odpowiedzi na wyzwania związane z citizen development powstał citizen-assisted development. Zgodnie z tą ideą użytkownicy biznesowi wciąż są zaangażowani w proces tworzenia aplikacji, ale na początkowym etapie. Biznes tworzy prototyp aplikacji, testuje go i modyfikuje - to drastycznie przyspiesza proces zbierania wymagań biznesowych. Potem przekazuje prototyp IT, które odpowiada za zintegrowanie rozwiązania z zresztą systemów w firmie, bezpieczeństwo i późniejsze utrzymanie.

W ten sposób zyskuje się szybkość citizen developmentu z pewnością i bezpieczeństwem klasycznego podejścia do tworzenia aplikacji. To odpowiedź na wyzwania współczesnego biznesu.

1T. Nolle, CIMI Corporation Survey of Organizations, badanie z 2018 r. omówione w artykule autora pt. Why projects fail in the citizen developer model, port. TechTarget, 2020 [online] [dostęp: 2026-06-08]

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Artykuł sponsorowany
Tematy: asystentutrzymaniecitizen development
Zobacz
|
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i umyć auto na podjeździe. Nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Tak można pojechać bez kolejki do sanatorium na NFZ. Jest na to sprytny, legalny sposób
Tak można pojechać bez kolejki do sanatorium na NFZ. Jest na to sprytny, legalny sposób
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj