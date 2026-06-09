Załoga Artemis III: Randy Bresnik, Luca Parmitano i astronauci NASA

Jak poinformowała NASA podczas konferencji prasowej, załogę Artemis III stanowić będą dowódca Randy Bresnik z NASA, Luca Parmitano z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jako pilot oraz astronauci NASA Andre Douglas i Frank Rubio jako specjaliści misji. Dla Douglasa będzie to pierwszy lot kosmiczny w karierze. Rezerwowym astronautą lotu został Bob Hines, również z NASA.

- Nosicie w sobie żar eksploracji z minionych pokoleń, zaufanie tej agencji i wsparcie tego narodu, a także marzenia milionów ludzi, którzy będą wam kibicować, wiedząc, że to, co inni uważają za niemożliwe, okazuje się tym, co my w NASA robimy najlepiej – powiedział szef NASA Jared Isaacman podczas uroczystości w Kennedy Space Center na Florydzie.

Misja Artemis III: test dokowania Oriona i plany powrotu na Księżyc

W ramach Artemis III astronauci zostaną wyniesieni rakietą SLS i kapsułą Orion na niską orbitę okołoziemską, gdzie przetestują dokowanie Oriona do lądownika lub lądowników księżycowych, który ma zostać stworzony przez koncerny SpaceX i/lub Blue Origin.

Celem programu Artemis ma być - docelowo - ustanowienie stałej obecności człowieka na Księżycu. Start Artemis III powinien odbyć się w 2027 r., zaś kolejna misja, Artemis IV - lądowanie ludzi na południowym biegunie Srebrnego Globu - w 2028 r.

Parmitano, był pilot myśliwców, będzie pierwszym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczącym w misji Artemis. W poprzedniej misji, Artemis II, która zabrała astronautów na pokładzie Oriona w podróż dookoła Księżyca, udział wziął astronauta z Kanady, Jeremy Hansen.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

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