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Coraz większy problem rządu? Najnowszy sondaż pokazuje nastroje Polaków

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:51
Coraz większy problem rządu? Najnowszy sondaż pokazuje nastroje Polaków
Coraz większy problem rządu? Najnowszy sondaż pokazuje nastroje Polaków/PAP
Co drugi Polak negatywnie ocenia działalność rządu Donalda Tuska – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Dobrą ocenę gabinetowi wystawiła jedna trzecia respondentów, podczas gdy ponad połowa wyraziła niezadowolenie z pracy rządu. Co ósmy badany nie miał w tej sprawie wyrobionego zdania.

Większość badanych negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska

Ponad połowa respondentów biorących udział w najnowszym badaniu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” negatywnie ocenia dotychczasową działalność rządu Donalda Tuska. Z opublikowanego w środę sondażu wynika, że gabinetowi wystawiono więcej ocen krytycznych niż pozytywnych.

Ankietowanych zapytano: „Jak oceniasz rząd Donalda Tuska od początku kadencji do chwili obecnej?”. Odpowiedź „źle” wskazało 54 proc. badanych. Z kolei 33 proc. respondentów oceniło działania rządu pozytywnie, wybierając odpowiedź „dobrze”.

Jednocześnie 13 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie ocenić pracy gabinetu lub nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania, wskazując odpowiedź „nie wiem”.

Duża przewaga krytyków rządu

Wyniki pokazują, że liczba osób krytycznie oceniających rząd jest wyraźnie większa niż grono jego zwolenników. Różnica między ocenami negatywnymi a pozytywnymi wyniosła 21 punktów procentowych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w dniach 28–29 maja 2026 r. Sondaż zrealizowano na próbie 1057 dorosłych Polaków.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: sondażpraca rządu
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