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Nowe dane o bezrobociu. Jest lepiej, niż miesiąc wcześniej

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:58
Nowe dane o bezrobociu. Jest lepiej, niż miesiąc wcześniej
Nowe dane o bezrobociu. Jest lepiej, niż miesiąc wcześniej/ShutterStock
Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc. i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż w kwietniu – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy w maju zarejestrowanych było 917,2 tys. bezrobotnych – o 17,1 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu.

Resort pracy podał nowe liczby

Resort pracy wskazał, że prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 rok pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Jak podało ministerstwo, stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec maja wyniosła 5,9 proc., czyli spadła o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Bezrobocie w regionach. Najwyższe na Mazurach

Stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w województwie wielkopolskim do 9,4 proc. w warmińsko-mazurskim. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), w Poznaniu (1,6 proc.) oraz Warszawie (1,7 proc.) i powiecie kępińskim w woj. wielkopolskim (1,7 proc.). Resort zwrócił uwagę, że sytuacja polepsza się w wielu powiatach – stopa bezrobocia spadła w 280 z nich.

O ponad 17 tys. mniej bezrobotnych

Według szacunkowych danych MRPiPS, w urzędach pracy w maju zarejestrowanych było 917,2 tys. osób bezrobotnych, czyli o 17,1 tys. mniej niż w kwietniu. Liczba bezrobotnych podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą była o 12,3 proc. wyższa niż w maju poprzedniego roku.

Resort przypomniał, że w kwietniu 2026 r. stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu wyniosła 3 proc., co oznacza, że Polska aktualnie plasuje się na drugim miejscu w UE pod względem najniższego bezrobocia, zaraz po Bułgarii.

Jednocześnie średnia stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu pozostała na poziomie 6 proc. w Unii Europejskiej i wzrosła do 6,3 proc. w strefie euro.

„Wyniki Polski pozostają więc wyraźnie lepsze od unijnej średniej” – podkreśliło ministerstwo pracy.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: pracabezrobocierynek pracystopa bezrobocia
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