We wtorek w Berlinie odbyły się międzyrządowe konsultacje niemiecko-ukraińskie. Ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow przekazał we wtorek na Telegramie, że podczas konsultacji "uzgodniono pakiet umów w dziedzinie obronności o łącznej wartości 4 mld euro – mający na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, rozwój zdolności dalekiego zasięgu oraz wspólną produkcję dronów”.

Podczas wizyty Fedorowa w Berlinie podpisano trzy ważne umowy z Niemcami na temat wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, rozwoju zdolności deep-strike (uderzeń dalekiego zasięgu) oraz produkcji dronów.

Niemcy sfinansują kontrakt na kilkaset pocisków do systemu Patriot — znacznie wzmocni to ochronę ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej. Przewidziano również dostawę 36 wyrzutni IRIS-T, co wzmocni wielopoziomowy system obrony przeciwlotniczej - powiadomił Fedorow.

Strony uzgodniły również inwestycję w wysokości 300 mln euro w potencjał deep-strike, co pozwoli na zwiększenie produkcji ukraińskiej broni. Minister obrony wyjaśnił, że w ramach inicjatywy „Build with Ukraine” oba państwa rozpoczynają wspólną produkcję dronów typu mid-strike, wykorzystujących sztuczną inteligencję. „W pierwszym etapie wyprodukujemy 5 tys. dronów dla Sił Obrony” - oznajmił.

To wyraźny sygnał i znaczący wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo. Jestem wdzięczny Borisowi Pistoriusowi za jego przywództwo i osobiste zaangażowanie - przekazał Fedorow.

Podniesienie relacji dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego

Podczas konferencji prasowej kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że naturalnym krokiem jest podniesienie relacji dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego. - Przyjaźń i więź między naszymi społeczeństwami są głębsze niż kiedykolwiek wcześniej - dodał.

Merz powiedział, że Niemcy wspierają cel przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, choć „nie da się go zrealizować w krótkim czasie”. W tym kontekście wezwał rząd w Kijowie do „jeszcze intensywniejszego wdrażania reform, zwłaszcza w obszarze praworządności i walki z korupcją”.

Kanclerz oświadczył, że Berlin opowiada się za „szybkim i trwałym pokojem”, ale nie zaakceptuje „pokoju narzuconego, w którym Rosja realizuje swoje maksymalne żądania”.

Nadal jestem głęboko przekonany, że nie będzie żadnych ustaleń z Rosją ponad głowami Europejczyków – ocenił.

Szef niemieckiego rządu wyraził też nadzieję, że po wyborczym zwycięstwie na Węgrzech opozycyjnej partii TISZA już wkrótce uda się doprowadzić do uruchomienia blokowanej dotąd przez Budapeszt pożyczki UE dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Zełenski: rurociąg przyjaźń zostanie naprawiony do końca kwietnia

Towarzyszący Merzowi na konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rurociąg Przyjaźń zostanie naprawiony do końca kwietnia. Wyraził nadzieję, że po wyborach na Węgrzech relacje Kijowa z Budapesztem będą oparte na pragmatyzmie i wzajemnym szacunku.

Zauważył też, że wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia, tj. w dniu, gdy w Ukrainie obchodzono Wielkanoc. - Myślę, że to bardzo symboliczne - ocenił.

Ukraiński odcinek ropociągu Przyjaźń został uszkodzony 27 stycznia w rosyjskim ataku. W efekcie wstrzymano tranzyt rosyjskiej ropy naftowej przez terytorium Ukrainy na Węgry i Słowację. Ukraińskie władze komunikowały, że uszkodzenia są poważne, a rurociąg może w każdej chwili zostać ponownie ostrzelany przez Rosję. Rząd premiera Węgier Viktora Orbana utrzymywał jednak, że Ukraina celowo wstrzymuje przesył, i w odpowiedzi zablokował unijną pożyczkę w wysokości 90 mld euro na lata 2026-2027. Węgry odmówiły również przyjęcia 20. pakietu sankcji na Rosję, który miał być gotowy 24 lutego, w czwartą rocznicę rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę.

Ponad 11,5 mld euro w niemieckim budżecie dla Ukrainy

Rządzone przez Merza Niemcy mocno wspierają Kijów dyplomatycznie i stały się kluczowym dostawcą uzbrojenia dla Ukrainy. Nie zdecydowały się jednak dotąd na przekazanie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Taurus.

Z danych rządu w Berlinie wynika, że od 24 lutego 2022 roku Niemcy udzieliły Ukrainie wsparcia cywilnego o łącznej wartości co najmniej 39 mld euro oraz wsparcia wojskowego w wysokości ok. 55 mld euro. W przyjętym przez Bundestag budżecie na 2026 rok zapisano 11,5 mld euro dla Ukrainy.

Po konsultacjach międzyrządowych w Berlinie Zełenski uda się jeszcze we wtorek do Norwegii.