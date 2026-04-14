Na dzień 28 lutego 2026 r. 4,40 mln obywateli państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy, posiadało status ochrony czasowej w UE. W porównaniu ze stanem na koniec stycznia 2026 r. łączna liczba osób z Ukrainy objętych ochroną czasową wzrosła o 22 415 (wzrost o 0,5 proc.).

Krajami UE, w których przebywała największa liczba beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy, były Niemcy (1 267 475 osób, 28,8 proc. ogółu UE), Polska (966 595 osób, 22 proc.) i Czechy (399 630, 9,1 proc.).

Wśród krajów UE liczba osób objętych ochroną czasową wzrosła w 24 krajach, przy czym 3 największe bezwzględne wzrosty odnotowano w Niemczech (7 245 osób; wzrost o 0,6 proc.), Czechach (2 445 osób; wzrost o 0,6 proc.) i Hiszpanii (2 425 osób; wzrost o 0,9 proc.). Spadki odnotowano w Estonii (710 osób; spadek o 2,1 proc.), Francji (465 osób; spadek o 0,9 proc.) i Luksemburgu (5 osób; spadek o 0,1 proc.).

/> />

Polska w czołówce państw UE

Najwyższy wskaźnik liczby beneficjentów ochrony czasowej na tysiąc osób odnotowano w Czechach (36,6), Polsce (26,5) i Słowacji (26,0), podczas gdy w całej UE wskaźnik ten wyniósł 9,8 na tysiąc osób.

Na dzień 28 lutego 2026 r. obywatele Ukrainy stanowili ponad 98,4 proc. beneficjentów ochrony czasowej w UE. Wśród innych obywateli państw trzecich objętych ochroną tymczasową w UE, byli Rosjanie (12 275 osób; 0,3 proc.), Nigerczycy (4 830 osób; 0,1 proc.) i Azerowie (4 360 osób; 0,1 proc.).

Dorosłe kobiety stanowiły 43,5 proc. beneficjentów. Nieletni stanowili prawie jedną trzecią (30,2 proc.), a dorośli mężczyźni nieco ponad jedną czwartą (26,3 proc.) ogółu. Chłopcy i dziewczynki poniżej 18. roku życia stanowili odpowiednio 16 proc. i 14,2 proc.

683 395 nowych decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej

W lutym 2026 r. wydano w UE 43 515 nowych decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej, o 3,8 tys. mniej w porównaniu ze styczniem 2026 r.

Co ważne, w 2025 r. państwa UE wydały 683 395 nowych decyzji o przyznaniu ochrony tymczasowej, co stanowi spadek o 14 proc. w porównaniu z 2024 r.

4 marca 2022 r. Rada Europejska jednogłośnie przyjęła decyzję wykonawczą wprowadzającą tymczasową ochronę dla osób uciekających z Ukrainy w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. 13 czerwca 2025 r. Rada przedłużyła obowiązywanie tymczasowej ochrony do 4 marca 2027 r.

Ochrona tymczasowa to procedura udzielana wyłącznie w przypadku masowego napływu lub zbliżającego się masowego napływu osób przesiedlonych z państw trzecich, które nie mogą powrócić do kraju pochodzenia. Osobom tym udziela się natychmiastowej i tymczasowej ochrony, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko, że system azylowy nie będzie w stanie obsłużyć napływu bez negatywnego wpływu na jego sprawne funkcjonowanie, w interesie osób zainteresowanych oraz innych osób ubiegających się o ochronę.