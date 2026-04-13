„W okresie obowiązywania ogłoszonego zawieszenia broni nie odnotowano ataków rakietowych, lotniczych ani ataków dronami kamikadze (typu Shahed/Gerbera), ale jednocześnie przeciwnik przeprowadził 1567 ostrzałów artyleryjskich (w kierunku) pozycji naszych wojsk; dokonał też 119 akcji szturmowych i 9035 uderzeń dronami kamikadze. (...) Od momentu ogłoszenia zawieszenia broni odnotowano łącznie 10 721 naruszeń ze strony przeciwnika” - czytamy w komunikacie sztabu na Telegramie.

Rosja atakowała w czasie Wielkanocy

Siły Powietrzne poinformowały rano, że w nocy z niedzieli na poniedziałek armia rosyjska przeprowadziła atak z użyciem 98 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, Gerbera, Italmas oraz maszyn innych typów.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 87 bezzałogowych statków powietrznych na północy i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia dziewięciu dronów w dziewięciu lokalizacjach, a także upadek szczątków zestrzelonych dronów w jednej lokalizacji.

Zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą

Zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem rozpoczęło się w sobotę o godz. 16 czasu moskiewskiego (godz. 15 w Polsce) i miało potrwać do końca dnia w niedzielę, czyli łącznie przez 32 godziny.

Podobny rozejm ogłoszono w ubiegłym roku z okazji prawosławnej Wielkanocy, jednak obie strony zaalarmowały, że był on wielokrotnie łamany. (PAP)

ira/ rtt/