Informacje oparto na analizie najnowszych zdjęć satelitarnych, które mają potwierdzać intensywną rozbudowę zabezpieczeń wokół strategicznych obiektów w Rosji. Według doniesień Radia Swoboda, systemy zostały rozmieszczone w dwóch pierścieniach, o mniejszej i większej średnicy, co ma zwiększyć skuteczność ochrony przed potencjalnymi atakami z powietrza.

Tak chronią rezydencję Putina. Pokazali zdjęcia z Rosji

Tego typu rozwiązanie nie jest nowe. Podobne konfiguracje obrony przeciwlotniczej zastosowano wcześniej wokół Moskwy, a także w rejonie kluczowych obiektów infrastrukturalnych, takich jak rafinerie czy most krymski. Eksperci wskazują, że Rosja coraz częściej decyduje się na wielowarstwowe systemy obrony, szczególnie w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony dronów i precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu.

"W rezydencji na Wałdaju dużo czasu spędza Alina Kabajewa z synami Putina, a dla samego rosyjskiego prezydenta zbudowano tam jedną z dokładnych kopii jego kremlowskiego gabinetu" – ustalili dziennikarze Radia Swoboda.

Ujawnili, co pojawiło się wokół willi Władimira Putina

Wybór systemów Pancyr-S1 nie jest zaskoczeniem. To jeden z bardziej zaawansowanych rosyjskich zestawów krótkiego zasięgu, zdolny do zwalczania celów powietrznych na dystansie do 20 km i wysokości do 15 km. System wykorzystuje pociski rakietowe oraz armaty automatyczne kalibru 30 mm, co pozwala mu reagować zarówno na większe cele, jak i mniejsze, trudniejsze do wykrycia obiekty, takie jak drony.

Co istotne, zwiększenie liczby tych systemów wokół rezydencji Putina zbiega się z doniesieniami o ich niedoborach w rosyjskiej armii. Według informacji przekazywanych przez stronę ukraińską, w tym Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, w 2025 roku znacząco ograniczono liczbę sprawnych zestawów Pancyr dzięki skutecznym uderzeniom dalekiego zasięgu.

Czego boi się Władimir Putin? Już nie odwiedza Soczi

Wzmożone środki bezpieczeństwa widać nie tylko w Wałdaju. Federalna Służba Ochrony (FSO) planuje rozszerzenie strefy zamkniętej wokół rezydencji "Boczarow Ruczej" w Soczi. Mimo to, prezydent Rosji coraz rzadziej odwiedza południe krajuw obawie o własne życie. Informatorzy bliscy Kremlowi donieśli również serwisowi "The Moscow Times", że Putin zaczął regularnie nosić kamizelkę kuloodporną podczas publicznych wystąpień na otwartej przestrzeni.