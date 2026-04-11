Jak czytamy w raporcie, między 21 a 31 marca Rosja przeprowadziła co najmniej 24 satelitarne misje zwiadowcze nad 11 obiektami na Bliskim Wschodzie; kilka dni później niektóre z nich obiektów zostały zaatakowane przez Iran.

Rosyjskie satelity na Bliskim Wschodzie. 24 misje zwiadowcze i zdjęcia baz USA

Agencja prasowa zaznaczyła, że dokument jest "najbardziej szczegółowym opisem tego, jak Rosja w tajemnicy wspiera Iran" od 28 lutego, gdy to państwo zostało zaatakowane przez USA i Izrael.

Według ukraińskiego wywiadu rosyjskie wsparcie wywiadowcze dotyczyło rozpoznania obiektów, takich jak amerykańskie bazy, lotniska czy pola naftowe m.in. w Arabii Saudyjskiej, Turcji, Jordanii, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Izraelu, Katarze, Iraku i Bahrajnie.

Rosyjskie satelity miały też obserwować brytyjsko-amerykańską bazę na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.

Rosjanie się doigrali. Kraj NATO przypilnuje ich na Bałtyku
"Wyraźny schemat" ataków Iranu. Dane wywiadowcze z Rosji wskazywały cele

Iran w odpowiedzi na amerykańsko-izraelską operację wojskową zaatakował obiekty na całym Bliskim Wschodzie, w tym bazy USA i infrastrukturę wydobywczą. Ukraiński wywiad zaznaczył, że istnieje "wyraźny schemat" między rosyjskimi satelitarnymi misjami zwiadowczymi a późniejszymi irańskimi atakami.

Źródła w wywiadach państw zachodnich potwierdziły Reutersowi, że również obserwują wzmożoną aktywność rosyjskich satelitów nad Bliskim Wschodem, a uzyskane w ten sposób obrazy są udostępniane Iranowi.

O rosyjskim wsparciu wywiadowczym dla irańskich ataków na amerykańskie bazy informował już wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraina zadaje potężne ciosy w Rosję. Tak wysycha żyła złota Putina
Rosja i Iran zacieśniają współpracę wojskową. Wywiad, drony i cyberataki

Rosja i Iran pogłębiły współpracę wojskową po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Moskwy na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Drony irańskiej konstrukcji są używane przez Rosję do ataków na Ukrainę. Kijów z sukcesami rozwija obronę przed bezzałogowcami i współpracuje w tym zakresie z atakowanymi przez Iran państwami Bliskiego Wschodu.

Izraelski dziennik "Jerusalem Post" poinformował za ukraińskim wywiadem, że Rosja przekazała Iranowi dane o strategicznej izraelskiej infrastrukturze energetycznej. Reuters dodał, że Moskwa i Teheran współpracują także przy działaniach w cyberprzestrzeni, w tym atakach hakerskich.