Wojna w Ukrainie staje się polem testowym dla nowoczesnych technologii wojskowych, w tym coraz częściej wykorzystywanych systemów bezzałogowych. Najnowsze obserwacje z rejonu Charkowa wskazują, że Rosja intensyfikuje prace nad takimi rozwiązaniami, a jednym z przykładów jest robot Chelnok UGV.

Pojawił się pierwszy raz na froncie. Chelnok UGV ma specjalną misję

Chelnok UGV nie pojawił się znikąd. Po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno w 2024 roku, kiedy pokazano go podczas pokazu nowinek wojskowych w Rosji. Wtedy maszyna była przedstawiana jako sprzęt do rozminowywania terenu. Jego zadaniem było tworzenie bezpiecznych przejść przez pola minowe przy użyciu ładunków wybuchowych.

Z czasem jednak zmieniło się podejście do wykorzystania tej konstrukcji. Najnowsze obserwacje z frontu – jak informuje Defence Blog – sugerują, że robot nie jest już używany tylko do zadań inżynieryjnych. Zamiast tego pełni funkcję transportową, przewożąc zaopatrzenie w miejsca, gdzie sytuacja jest najbardziej niebezpieczna. Mowa o miejscach ostrzeliwanych przez artylerię, obserwowanych przez drony albo zaminowanych.

Czym jest Chelnok UGV? Rosyjski robot już działa na froncie w Ukrainie

Platforma mierzy 3,8 metra długości, 2,5 metra szerokości i 3,4 metra wysokości. Jego waga bez ładunku wynosi 1350 kg. Chelnok UGV może przewozić ładunki o masie do 120 kg i poruszać się z prędkością od 5 do 25 km/h. Bezzałogowy pojazd jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 100 kW i zasilany akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi, które zapewniają około sześciu godzin pracy bez przerwy.

Równolegle rozwijane są systemy walki elektronicznej, które mają utrudniać działanie przeciwnika. Według dostępnych danych mogą one zakłócać sygnały w promieniu od 300 do 600 metrów. To szczególnie ważne w walce z dronami, które są dziś jednym z głównych zagrożeń na froncie.

Co więcej, Rosjanie pracują nad nowymi rozwiązaniami. W planach jest stworzenie amfibijnego pojazdu walki elektronicznej, który może poruszać się zarówno po lądzie, jak i w wodzie. Tego typu sprzęt ma pomagać w zwalczaniu dronów w różnych warunkach.