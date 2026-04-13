Peter Magyar najprawdopodobniej wkrótce obejmie urząd premiera Węgier. Jego ugrupowanie TISZA w niedzielnych wyborach parlamentarnych zyskało wyraźną przewagę nad partią Fidesz. To oznacza koniec kilkunastoletnich rządów Viktora Orbana. Premier Węgier udzielił byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i jego małżonce azylu. Polskiego polityka nie zamierza dłużej chronić w swojej ojczyźnie Peter Magyar- ekspresowe wydanie go Polsce ma być jedną z jego pierwszych decyzji jako premiera. Wygląda na to, że taka procedura odpowiadałaby Polakom, a na pewno większości.

Polacy za wydaniem Polsce Zbigniewa Ziobry

Na pytanie „Czy Węgry powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobro” 60,1 proc. odpowiedziało, że tak. Przeciwne zdanie wyraziło 24,6 proc., a niezdecydowanych było - 15,3 proc.

Za wydaniem Ziobry Polsce byli niemal wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej (98 proc. wybrało odpowiedź „tak”) oraz wszyscy sympatycy Nowej Lewicy - 100 proc. Jeśli chodzi o wyborców Trzeciej Drogi (koalicji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050), to 87 proc. chciałoby wydania Ziobry, a 4 proc. – nie.

Z kolei, wśród popierających PiS 10 proc. uważa, że Ziobro powinien zostać wydany Polsce, a 78 proc., że nie. Za wydaniem Ziobry jest również prawie połowa zwolenników Konfederacji (49 proc.), przeciwne zdanie wyraziło 33 proc.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 27-28 marca na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

Zbigniew Ziobro ukrywa się w Budapeszcie

Ziobro od dłuższego czasu przebywa za granicą, na początku br. poinformowano, że Węgry przyznały mu ochronę międzynarodową. Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy zarzuca Ziobrze - wówczas szefowi MS i prokuratorowi generalnemu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Po tym gdy warszawski sąd rejonowy zgodził na aresztowanie Ziobry, prokuratura wystąpiła na początku lutego do warszawskiego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania. (PAP)

