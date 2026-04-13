Chiny chcą zacieśnić stosunki z nowymi władzami Węgier

- Strona chińska przywiązuje dużą wagę do rozwoju stosunków chińsko-węgierskich i pragnie, opierając się na wzajemnym szacunku, równości oraz wzajemnej korzyści, zacieśnić kontakty na wysokim szczeblu z nowym rządem Węgier, wzmocnić wzajemne zaufanie polityczne, rozszerzyć praktyczną współpracę oraz pogłębić wymianę kulturalną między oboma narodami - powiedział Guo podczas regularnego briefingu.

Wyniki wyborów na Węgrzech

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów, ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-osobowowym parlamencie Węgier. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może spodziewać się sześciu miejsc.

Gigantyczne inwestycje z Chin

Węgry w czasach Orbana, który rządził nieprzerwanie od 2010 r., przyciągały gigantyczne fundusze z Chin, w tym inwestycje producenta aut elektrycznych BYD i akumulatorów CATL. Odchodzący rząd regularnie wetował unijne rezolucje potępiające łamanie praw człowieka w Państwie Środka i sprzeciwiał się cłom na chińskie auta elektryczne.

Choć kwestia relacji z Pekinem nie dominowała podczas kampanii Magyara, nowe władze zapowiadają rewizję największych, nietransparentnych kontraktów infrastrukturalnych. Zwycięska partia krytykuje dotychczasowy model współpracy, argumentując, że zyski z inwestycji wracają do Chin, i obiecuje bardziej pragmatyczną politykę w relacjach z Pekinem.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak