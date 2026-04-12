We wpisie na Faceboooku sztab generalny sprecyzował, że od czasu wejścia w życie zawieszenia broni, czyli od godz. 16.00 czasu kijowskiego (15.00 czasu polskiego) w sobotę do godz. 7.00 czasu kijowskiego (6.00 czasu polskiego) w niedzielę, odnotowano 28 akcji szturmowych przeciwnika, 479 ostrzałów przez wroga, 747 ataków dronami typu kamikaze oraz 1045 ataków dronami typu FPV. Nie odnotowano ataków rakietami, bombami kierowanymi ani bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed.

Setki ataków mimo ogłoszonego rozejmu

Rosyjskie ministerstwo obrony zarzuciło tymczasem wojskom ukraińskim, że to one od momentu wejścia w życie zawieszenia broni do godz. 8.00 czasu moskiewskiego (7.00 czasu polskiego) w niedzielę dokonały 1971 jego naruszeń.

Rozejm ogłoszony przez Putina miał trwać 32 godziny

Ogłoszony w czwartek przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina rozejm ma obowiązywać do końca dnia w niedzielę, czyli łącznie przez 32 godziny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w sobotę nagraniu wideo poinformował, że strona ukraińska przekazała Rosji propozycję, by rozejm zawarty na czas Wielkanocy obowiązywał również po świętach. Wcześniej w sobotę ostrzegł jednak, że armia ukraińska będzie odpowiadać „symetrycznie” na każde naruszenie rozejmu przez Rosję. (PAP)

bjn/ sp/