Ukraina proponuje układ z Rosją. Wołodymyr Zełenski złożył propozycję

- Jeśli Rosja będzie gotowa zaprzestać ataków na nasz sektor energetyczny, my będziemy gotowi odpowiedzieć tym samym. I taka właśnie propozycja, przekazana za pośrednictwem Amerykanów, dotarła do strony rosyjskiej - powiedział Zełenski.

Przywódca Ukrainy podziękował przy tej okazji swoim zachodnim partnerom, którzy nieprzerwanie wywierają ogromną presję na gospodarkę Rosji. Zaliczył do nich przede wszystkim utrzymywanie surowych sankcji, fizyczne zatrzymywanie rosyjskich tankowców na wodach międzynarodowych oraz konsekwentne ograniczanie dostaw nowoczesnego sprzętu technologicznego dla putinowskiej armii.

Ataki Ukrainy ograniczają zyski Rosji. Zełenski wskazuje na sektor naftowy

Według Zełenskiego, z powodu wojny USA i Izraela z Iranem, Rosja, jako kraj czerpiący zyski z eksportu surowców, chce zarobić więcej ze względu na wyższe ceny ropy, ale ukraińskie drony i rakiety ograniczają jej możliwości w tym zakresie. Zełenski wyjaśnił, że to właśnie nieprzerwane i niezwykle precyzyjne uderzenia ukraińskich na obiekty naftowe na terenie samej Rosji skutecznie ograniczają jej rynkowe możliwości.

Zełenski powiadomił w piątek, 3 kwietnia, że Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym wniosek dotyczący wielkanocnego zawieszenia broni. Wcześniej Zełenski oświadczył, że Ukraina popiera wszelkie rozwiązania pozwalające zakończyć wojnę, które zachowują godność i niezależność państwa, a także jest gotowa na każdy format zawieszenia broni, w szczególności w okresie świąt wielkanocnych.