W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińskie drony trafiły co najmniej w dwóch miejscach zakłady Apatit, które produkują również nawozy sztuczne oraz produkty chemiczne dla przemysłu i podwójnego zastosowania.

Strona rosyjska nie potwierdziła informacji o skutecznym ataku, ale na nagraniach wideo, jakie pojawiały się w sieci, widać dwa pożary na terenie fabryki - podał ukraiński portal Kyiv Independent.

Te same zakłady Apatit zostały już trafione przez ukraińskie drony 27 marca.

Czerepowiec leży około 500 km na północny-wschód od Moskwy.

Zakłady chemiczne w Czerpowcu

Zakłady chemiczne w Czerpowcu należą do rosyjskiego przedsiębiorstwa górniczo-przetwórczego Apatit. Zajmuje się ono wydobyciem surowców mineralnych do produkcji chemikaliów i nawozów .

Przede wszystkim Apatit zajmuje się wydobyciem i przetwarzaniem rudy apatytowo-nefelinowej. Ruda ta jest źródłem surowców do produkcji nawozów fosforowych oraz surowców dla przemysłu chemicznego i aluminiowego.

Wielkanocne zawieszenie broni

Zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem rozpoczęło się w sobotę o godz. 16 czasu moskiewskiego (godz. 15 w Polsce) i miało potrwać do końca dnia w niedzielę, czyli łącznie przez 32 godziny. W poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że w ciągu 24 godzin na froncie doszło do 107 starć, a od początku „wielkanocnego rozejmu” rosyjscy wojskowi złamali zawieszenie broni 10 721 razy.

„W okresie obowiązywania ogłoszonego zawieszenia broni nie odnotowano ataków rakietowych, lotniczych ani ataków dronami kamikadze (typu Shahed/Gerbera), ale jednocześnie przeciwnik przeprowadził 1567 ostrzałów artyleryjskich (w kierunku) pozycji naszych wojsk; dokonał też 119 akcji szturmowych i 9035 uderzeń dronami kamikadze. (...) Od momentu ogłoszenia zawieszenia broni odnotowano łącznie 10 721 naruszeń ze strony przeciwnika” - czytamy w komunikacie sztabu na Telegramie.

Podobny rozejm ogłoszono w ubiegłym roku z okazji prawosławnej Wielkanocy, jednak obie strony zaalarmowały, że był on wielokrotnie łamany.