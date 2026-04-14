Magyar chce zastąpić forinta euro

Magyar w kampanii wyborczej deklarował wolę wprowadzenia Węgier do strefy euro w ramach planowanego "powrotu kraju do Europy". Chęć zastąpienia węgierskiego forinta wspólną europejską walutą potwierdził na konferencji prasowej w poniedziałek, dzień po zwycięstwie swojej partii TISZA w wyborach parlamentarnych.

Wszyscy członkowie UE są zobowiązani do przyjęcia euro

Poproszony o komentarz w tej sprawie, Ujvari przypomniał, że wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Danii, która wynegocjowała umowę o wyłączeniu, są prawnie zobowiązane do przystąpienia do strefy euro. - Oczywiście to poszczególne kraje same dostosowują swoją ścieżkę do euro i nie ma narzuconego harmonogramu - zaznaczył.

Komisja Europejska przedstawia swoją ocenę postępów państw członkowskich spoza strefy euro w procesie przyjmowania euro w raporcie o konwergencji, który jest przygotowywany co dwa lata. Ostatnim razem został on sporządzony w czerwcu 2024 r. Kolejny raport zostanie więc opublikowany w tym roku, latem - zaznaczył rzecznik KE.

Sześć państw UE pozostaje przy swoich walutach

Do strefy euro należy obecnie 21 państw UE. Strefa euro rozszerzyła się z początkiem roku o Bułgarię.

Sześć państw UE pozostaje przy własnych walutach. Poza Węgrami są to: Czechy, Dania, Polska, Rumunia i Szwecja.

Cztery warunki wejścia do strefy euro

Warunkiem wejścia do strefy euro jest spełnienie czterech kryteriów (zwanych konwergencyjnymi). Chodzi o: stabilność cen (niska inflacja), stabilne finanse publiczne (deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB i dług publiczny poniżej 60 proc. PKB), stabilność kursu walutowego (udział w tzw. mechanizmie ERM II, tzw. poczekalni strefy euro, przez co najmniej dwa lata bez poważnych zaburzeń kursowych) i zbieżność długoterminowych stóp procentowych (średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa może być wyższa o maksymalnie 2 pkt proc. od średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji).

Po zwycięstwie Magyara w wyborach parlamentarnych węgierski forint umocnił się do poziomu niespotykanego od czterech lat.