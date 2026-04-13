Pod rządami Viktora Orbana b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego b. zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową.

Sugerowałem im już wcześniej, żeby nie chodzili do Ikei i nie kupowali mebli, bo nie zostaną tu długo - powiedział Peter Magyar w odniesieniu do ukrywających się na Węgrzech polskich polityków.

Dodał, że Węgry „nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową”. W jego ocenie jest to nie tylko sprawiedliwe, ale także oczekuje on, że inne kraje europejskie będą ekstradować węgierskich przestępców, nawet politycznych, w ten sam sposób, zgodnie z prawem międzynarodowym i zasadami współpracy europejskiej.

Zakończono głosowanie na Węgrzech. Na godzinę 18.30 ponad 77 proc. Węgrów oddało głos
Szybkie odbudowanie relacji z Polską

W stosunku do Ziobry i Romanowskiego polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie Europejski Nakaz Aresztowania; wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie. Magyar pod koniec lutego br. mówił, że jeśli jego grupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

Magyar zapewnił, że Węgry znajdą sposób na to, aby ich odesłać, o ile w ogóle przebywają jeszcze w Budapeszcie. Dodał, że liczy na szybkie odbudowanie relacji pomiędzy Węgrami i Polską.

Zapowiedział, że uda się do Warszawy na początku maja - będzie to jego pierwsza zagraniczna wizyta w charakterze premiera Węgier. Podczas kampanii wielokrotnie zapowiadał, że w pierwszą podróż w charakterze premiera udałby się do Polski, by odbudować „tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską”. Następnie planuje wyjazd do Wiednia i Brukseli.

W poniedziałek przyznał, że dzień wcześniej otrzymał telefon od premiera Donalda Tuska, który wyraził radość z faktu, że Węgry przestaną być marionetkowym państwem Rosji i powrócą do Europy. Rządowi Viktora Orbana zarzucił zniszczenie przyjaźni polsko-węgierskiej, w tym poprzez służenie interesom rosyjskim.

Orban pogratulował Magyarowi zwycięstwa w wyborach na Węgrzech
Magyar: Nie możemy marnować czasu

Przewodniczący Tiszy wezwał też prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji parlamentu. - Prezydent nie może czekać na ostatni możliwy termin inauguracji parlamentu, czyli 12 maja, ale musi jak najszybciej zwołać sesję inauguracyjną - zaapelował Magyar. - Nie możemy marnować czasu. Węgry znajdują się w trudnej sytuacji w wielu kwestiach - dodał.

Oczekujemy niewielkich zmian na korzyść Tiszy, które mogą nam dać 141 czy 142 mandaty po uzyskaniu pełnych wyników wyborów. Gdyby nie propaganda i cały aparat państwa działający na ich korzyść, w przyszłym parlamencie Węgier nie byłoby tak wielu posłów Fideszu - powiedział.

Węgrzy zagłosowali wczoraj za Europą - stwierdził w komentarzu do wyborów. - Niezależnie od tego, jak (rząd Orbana - PAP) próbował oddalić nas od Unii Europejskiej, Węgrzy (...) potwierdzili wczoraj swoje miejsce we Wspólnocie - powiedział Magyar, przypominając, że tego samego dnia 23 lata temu, 12 kwietnia 2003 r., na Węgrzech przeprowadzono referendum, w którym zdecydowano o przystąpieniu kraju do UE.

Zapowiedział też włączenie Węgier do Prokuratury Europejskiej (EPPO) i Międzynarodowego Trybunału Karnego, z którego wyjście Węgier zainicjował premier Orban. Dodał, że w interesie jego kraju jest też dołączenie do strefy euro.

Tłumacząc swój wyborczy sukces, przewodniczący Tiszy ocenił, że doprowadziło do niego „spotykanie się z ludźmi”. - W ostatnich latach spędziłem więcej czasu na ulicach i placach Węgier niż we własnym łóżku. Byłem w najmniejszych miastach, spotkałem się z milionami ludzi. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, by im pomóc - wyjaśnił.

Zdecydowana wygrana Tiszy Petera Magyara. Może liczyć na większość konstytucyjną
Gdzie jest szef węgierskiego MSZ?

Magyar odniósł się też do spekulacji na temat miejsca pobytu niewidocznego w niedzielę przy Orbanie Petera Szijjarto, jego ministra spraw zagranicznych. - Niszczy dziś w siedzibie resortu dokumenty dotyczące sankcji - ujawnił Magyar.

- Wiele osób zastanawiało się, gdzie zniknął minister spraw zagranicznych premiera Viktora Orbana. Znaleźliśmy go. Dziś o godz. 10 pojawił się w siedzibie resortu dyplomacji, gdzie wcześniej przez lata przebywali rosyjscy hakerzy. Niszczył tam dokumenty dotyczące sankcji - powiedział przewodniczący Tiszy. - To właśnie dzieje się teraz na Węgrzech. Wiemy to już od kilku dni, że rozpoczęło się niszczenie dokumentów, jak za dawnych czasów - dodał.

Magyar przyznał też w poniedziałek, że mógłby odbyć rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, ale nie będzie jej inicjować. - Gdybyśmy porozmawiali, mógłbym mu powiedzieć, że byłoby miło zakończyć zabijanie po czterech latach i zakończyć wojnę - powiedział. Stwierdził również, że dokona przeglądu „wszystkich kontraktów” na rosyjskie dostawy energii na Węgry i je renegocjuje, a następnie wypowie, „jeśli będzie to konieczne”.

Odnosząc się do pożyczki dla Ukrainy, której udzielenie przez UE zablokował rząd Orbana, powiedział, że Węgry w ogóle nie poniosłyby jej kosztów, więc nie widzi problemu w jej udzieleniu. Dodał, że nie popiera przyspieszonej akcesji Ukrainy do UE, a władze w Kijowie będą musiały przejść przez te same procedury, co inni kandydaci w przeszłości.

Wybory na Węgrzech. Sondaże: rośnie poparcie dla partii TISZA
Zliczono prawie 99 proc. głosów oddanych w niedzielnych wyborach

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów TISZA może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Orbana otrzymała 55 mandatów.

Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc. W głosowaniu wzięło udział niemal 80 proc. wyborców, czyli prawie 6 mln osób.