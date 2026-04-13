Wynik wyborów podniósł forinta

„Miażdżący wynik niedzielnych wyborów parlamentarnych w ciągu kilku minut zmienił sytuację na rynku walutowym” – zauważył w poniedziałek portal Index.

O ile w sobotę 1 euro kosztował 376,5 forinta, o tyle w poniedziałek rano, po uznaniu wyborczej porażki przez premiera Węgier Viktora Orbana, kurs węgierskiej waluty względem euro osiągnął poziom 365,7 forinta, czego nie widziano od początku 2022 roku.

Forint umocnił się również w stosunku do dolara i walut regionalnych, w tym złotego. Media na Węgrzech, m.in. portal gospodarczy Vilaggazdasag, przypomniały, że stawianie na umocnienie się forinta przed wyborami było „pewnym typem”, ale o jego przyszłości zdecydują reformy i polityka gospodarcza nowego rządu, a także międzynarodowe zawirowania.

Węgierska giełda też w górę

Również notowania węgierskiej giełdy po otwarciu w poniedziałek poszły w górę o 3 proc.

Jak zauważył Bloomberg, zwycięstwo Magyara może pomóc w odblokowaniu miliardów euro ze środków unijnych, które były zamrożone za rządów Orbana w związku z konfliktem wokół praworządności na Węgrzech. Agencja podkreśliła, że lider Tiszy obiecał również podjąć kroki w kierunku przystąpienia kraju do strefy euro, co obniżyłoby koszty finansowania Węgier.

Vilaggazdasag zauważył, że wyniki na Węgrzech pojawiły się w momencie, gdy „rynki międzynarodowe były w stanie całkowitego zamętu” po fiasku rozmów USA i Iranu w Pakistanie; ceny ropy poszybowały w górę, przy spadku cen akcji.

„Pozytywnym aspektem wyborów jest to, że nie zwiększyły i tak ogromnej niepewności, w tym sensie, że wynik jest jednoznaczny, co gwarantuje stabilne rządy” – podkreślił Vilaggazdasag.

Wyniki wyborów na Węgrzech

Po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Orbana może liczyć na 55 mandatów. Swoich przedstawicieli w parlamencie będzie miała również skrajna prawica – Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank), który może uzyskać sześć miejsc.