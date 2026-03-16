Rentowność polskich obligacji 10-letnich wynosi ok. 5,75 proc., podczas gdy analogiczne papiery w Niemczech oferują ok. 2,98 proc., we Francji ok. 3 proc., a w Hiszpanii ok. 3,5 proc.. W regionie Europy Środkowej wyższe rentowności notują jedynie Węgry, gdzie 10-latki przekraczają 7 proc.. Znacznie wyższe poziomy występują w Turcji, gdzie rentowność papierów 10-letnich przekracza 30 proc.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
|Obligacje
|Rentowności
|16.03.2026
|1D
|5D
|1M
|3M
|12M
|Polska
|2-letnie
|4,50
|4,31
|3,97
|3,47
|4,03
|5,31
|13.03.2026
|Polska
|5-letnie
|5,19
|5,02
|4,86
|4,26
|4,77
|5,62
|13.03.2026
|Polska
|10-letnie
|5,75
|5,65
|5,55
|4,94
|5,29
|5,95
|13.03.2026
|Węgry
|3-letnie
|6,94
|6,73
|6,48
|6,11
|6,52
|6,84
|13.03.2026
|Węgry
|5-letnie
|7,13
|6,90
|6,61
|6,24
|6,52
|6,90
|13.03.2026
|Węgry
|10-letnie
|7,33
|7,12
|6,95
|6,56
|6,98
|7,21
|13.03.2026
|Czechy
|2-letnie
|4,06
|4,00
|3,87
|3,42
|3,84
|3,54
|13.03.2026
|Czechy
|5-letnie
|4,53
|4,47
|4,35
|3,82
|4,30
|3,90
|13.03.2026
|Czechy
|10-letnie
|4,96
|4,92
|4,90
|4,40
|4,79
|4,27
|13.03.2026
|Turcja
|2-letnie
|36,50
|35,83
|35,16
|33,12
|34,84
|34,14
|13.03.2026
|Turcja
|5-letnie
|33,52
|32,95
|32,10
|30,57
|31,97
|29,90
|13.03.2026
|Turcja
|10-letnie
|30,53
|30,12
|29,10
|27,89
|28,56
|26,08
|13.03.2026
|Irlandia
|2-letnie
|2,48
|2,45
|2,35
|2,07
|2,14
|2,28
|13.03.2026
|Irlandia
|5-letnie
|2,70
|2,68
|2,60
|2,38
|2,53
|2,70
|13.03.2026
|Irlandia
|10-letnie
|3,27
|3,24
|3,15
|3,03
|3,05
|3,12
|13.03.2026
|Włochy
|2-letnie
|2,68
|2,65
|2,54
|2,17
|2,28
|2,45
|13.03.2026
|Włochy
|5-letnie
|3,13
|3,10
|2,98
|2,66
|2,85
|3,04
|13.03.2026
|Włochy
|10-letnie
|3,79
|3,75
|3,62
|3,36
|3,55
|4,00
|13.03.2026
|Portugalia
|2-letnie
|2,52
|2,48
|2,36
|2,08
|2,15
|2,19
|13.03.2026
|Portugalia
|5-letnie
|2,87
|2,83
|2,74
|2,52
|2,53
|2,68
|13.03.2026
|Portugalia
|10-letnie
|3,43
|3,40
|3,29
|3,12
|3,17
|3,37
|13.03.2026
|Hiszpania
|2-letnie
|2,59
|2,56
|2,46
|2,16
|2,32
|2,38
|13.03.2026
|Hiszpania
|5-letnie
|2,94
|2,90
|2,81
|2,48
|2,67
|2,82
|13.03.2026
|Hiszpania
|10-letnie
|3,50
|3,46
|3,35
|3,13
|3,31
|3,50
|13.03.2026
|Niemcy
|2-letnie
|2,44
|2,42
|2,31
|2,04
|2,15
|2,18
|13.03.2026
|Niemcy
|5-letnie
|2,64
|2,61
|2,52
|2,34
|2,47
|2,49
|13.03.2026
|Niemcy
|10-letnie
|2,98
|2,96
|2,86
|2,76
|2,86
|2,86
|13.03.2026
|Francja
|2-letnie
|2,62
|2,58
|2,47
|2,16
|2,37
|2,34
|13.03.2026
|Francja
|5-letnie
|3,04
|2,99
|2,88
|2,64
|2,89
|2,88
|13.03.2026
|Francja
|10-letnie
|3,67
|3,63
|3,51
|3,34
|3,58
|3,56
|13.03.2026
|Wielka Brytania
|2-letnie
|4,13
|4,09
|3,87
|3,59
|3,75
|4,19
|13.03.2026
|Wielka Brytania
|5-letnie
|4,34
|4,30
|4,12
|3,83
|3,96
|4,30
|13.03.2026
|Wielka Brytania
|10-letnie
|4,82
|4,77
|4,63
|4,42
|4,52
|4,68
|13.03.2026
|Japonia
|2-letnie
|1,28
|1,30
|1,25
|1,27
|1,07
|0,84
|06:36:00
|Japonia
|5-letnie
|1,69
|1,69
|1,63
|1,67
|1,44
|1,12
|06:36:00
|Japonia
|10-letnie
|2,27
|2,26
|2,19
|2,21
|1,96
|1,52
|06:36:00
|USA
|2-letnie
|3,71
|3,72
|3,54
|3,41
|3,49
|4,02
|06:36:00
|USA
|5-letnie
|3,85
|3,86
|3,69
|3,60
|3,70
|4,09
|06:36:00
|USA
|10-letnie
|4,26
|4,28
|4,10
|4,05
|4,15
|4,31
|06:36:00
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/