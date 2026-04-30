Ukraina ogłasza nowy etap w technologii dronowej. Od teraz drony przechwytujące operator może prowadzić z odległości tysięcy kilometrów

Minister obrony Mychajło Fedorow określił ten przełom jako „nowy poziom ,,małej” obrony powietrznej". Zwalczanie dronów wchodzi na nowy poziom bezpieczeństwa .

- Pilot nie jest już przywiązany do konkretnej pozycji. Dron jest w powietrzu, a sterowanie odbywa się z bezpiecznego miejsca w Kijowie, Lwowie, a nawet za granicą -takimi słowami minister Fedorow zakomunikował na Telegramie o dokonanym w boju sprawdzianie nowej technologii.

Dodając informację, że ponad 10 producentów sprzętu obronnego wdrożyło już możliwość zdalnego sterowania do swoich systemów.

Technologia ta, zwiększa skuteczność przechwytywania, minimalizuje ryzyko dla operatorów i pozwala na skalowanie możliwości bez konieczności przebywania w pobliżu linii frontu. - skomentował w swoim oświadczeniu.

Operator może prowadzić myśliwskiego drona nawet z odległości 2 000 kilometrów

Producent dronów Wild Hornets zapewniał na początku marca, że jego system Hornet Vision Ctrl jest w stanie naprowadzić drona przechwytującego Sting na cel z odległości około 34 kilometrów. Na początku kwietnia ukraiński żołnierz o pseudonimie „Hulk" z jednostki Bulava użył tego systemu do zestrzelenia dwóch rosyjskich dronów z odległości 500 kilometrów – wynik, który firma określiła wówczas jako „absolutny rekord świata".

Następnie 17 kwietnia Wild Hornets opublikowało nagranie, na którym dronem Sting steruje operator przebywający za granicą, podczas gdy maszyna leci nad północną Ukrainą. Miejsce zestrzelenia było oddalone od operatora na odległość 2 000 kilometrów.

Co do tego jak zbudowany jest system, z przyczyn bezpieczeństwa nie mówi się wiele.

Ogólnie, konstrukcja systemu zdalnego pilotowania dronów, opiera się na architekturze przekaźnikowej, która przesyła sygnały wideo i sterujące przez naziemne stacje przekaźnikowe oraz prawdopodobnie łącza internetowe. W drodze tej, zachowując stabilny, wysokiej jakości obraz niezależnie od odległości.

Morskie drony przechwytujące pokazały swoją skuteczność

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych poinformowały, że 19 kwietnia, dywizjon (pododział) dronów morskich 412. Brygady „Nemezis" zniszczył rosyjski dron uderzeniowy Shahed za pomocą drona przechwytującego wystrzelonego z bezzałogowej jednostki nawodnej.

Był to pierwszy w historii potwierdzone przechwycenie w powietrzu lecącego obiektu bezzałogowego, dokonane z morskiej platformy bezzałogowej, tzw. drona wodnego-matki. Taktyka ta rozszerza ukraińskie możliwości obronne na obszary przybrzeżne wzdłuż morskich szlaków transportowych, które rosyjskie drony atakują z kierunku południowego.

Ukraina tworzy system jak najściślejszej ochrony

Fedorow przedstawił te działania jako część szerszej kampanii mającej na celu neutralizację rosnącego zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Według ukraińskiej gazety, Prawda, ukraińskie drony przechwytujące zniszczyły rekordowe 33 000 rosyjskich BSP tylko w marcu.

- Zmierzamy do osiągnięcia naszych celów: 100% wykrywalności i co najmniej 95% neutralizacji wrogich środków napadu powietrznego – powiedział Fedorow. Liczby nie kłamią. W największym ataku powietrznym ze strony rosyjskiego agresora, jaki miał miejsce w kwietniu, Ukraina zniszczyła 31 rakiet i 636 dronów. W tym samym ataku cel osiągnęło 12 rakiet i 20 dronów zabijając 17 osób.