Forsal logo

Kto wygrałby dziś wybory do Sejmu? Jest nowy sondaż i kilka niespodzianek

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:45
Kto wygrałby dziś wybory do Sejmu? Jest nowy sondaż i kilka niespodzianek
Kto wygrałby dziś wybory do Sejmu? Jest nowy sondaż i kilka niespodzianek/Shutterstock
Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na KO chce głosować 31,8 proc. badanych, na PiS – 24,5 proc., Konfederację – 12,6 proc., a Lewicę – 8,5 proc. Portal wskazuje, że wspólnie KO i Lewica mogłyby liczyć na ok. 228 mandatów, czyli o trzy mniej, niż potrzeba do samodzielnego sprawowania władzy.

Ankietowani zostali zapytani, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.

Koalicja Obywatelska (KO) z pierwszym miejscem

Zgodnie z wynikami podanymi przez portal, na Koalicję Obywatelską wskazało 31,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do sondażu z połowy kwietnia.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) na drugiej pozycji

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 24,5 proc. badanych (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Konfederacja zamyka podium

Na trzecim miejscu znalazła się zaś Konfederacja z wynikiem 12,6 proc., co oznacza spadek o 1,6 pkt. proc.

Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna w Sejmie

Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą wskazało 8,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,5 pkt. proc.). Piąta w kolejności znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 6,8 proc. poparcia (to oznacza spadek o 1,6 pkt proc.).

PSL, Razem i Polska 2050 poza parlamentem

Natomiast poniżej progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 4,6 proc. ankietowanych, Partia Razem z poparciem 3,8 proc. oraz Polska 2050 – z poparciem 1,1 proc. ankietowanych.

Z kolei grupa osób niezdecydowanych wyniosła 6,3 procent.

Obecna koalicja bez samodzielnej większości

Według wyliczeń portalu wyniki te oznaczałyby w praktyce, że Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do parlamentu 192 posłów, a Prawo i Sprawiedliwość 143. Z kolei Konfederacja miałaby 64 mandaty, Lewica 36, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 25. „W takim układzie sił Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą dysponowałaby 228 mandatami, co oznaczałoby brak samodzielnej większości (...). Trzeba jednak pamiętać, że każdy sondaż obarczony jest błędem statystycznym - przy próbie 1000 osób sięga on około 3 punktów procentowych” – czytamy.

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-26 kwietnia 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Wirtualna Polska
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKto wygrałby dziś wybory do Sejmu? Jest nowy sondaż i kilka niespodzianek »
Tematy: sondażwybory parlamentarnesejmwybory do Sejmu
Tusk ma powody do radości. Jest nadzieja na utrzymanie władzy [SONDAŻ]
Na granicy Polski zapadła kolejna "żelazna kurtyna"? Ten mur stał się symbolem nowej epoki
Zobacz
|
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj