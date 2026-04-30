Kto wygrałby dziś wybory do Sejmu? Jest nowy sondaż i kilka niespodzianek

Ankietowani zostali zapytani, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.

Koalicja Obywatelska (KO) z pierwszym miejscem

Zgodnie z wynikami podanymi przez portal, na Koalicję Obywatelską wskazało 31,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do sondażu z połowy kwietnia.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) na drugiej pozycji

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 24,5 proc. badanych (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Konfederacja zamyka podium

Na trzecim miejscu znalazła się zaś Konfederacja z wynikiem 12,6 proc., co oznacza spadek o 1,6 pkt. proc.

Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna w Sejmie

Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą wskazało 8,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,5 pkt. proc.). Piąta w kolejności znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 6,8 proc. poparcia (to oznacza spadek o 1,6 pkt proc.).

PSL, Razem i Polska 2050 poza parlamentem

Natomiast poniżej progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 4,6 proc. ankietowanych, Partia Razem z poparciem 3,8 proc. oraz Polska 2050 – z poparciem 1,1 proc. ankietowanych.

Z kolei grupa osób niezdecydowanych wyniosła 6,3 procent.

Obecna koalicja bez samodzielnej większości

Według wyliczeń portalu wyniki te oznaczałyby w praktyce, że Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do parlamentu 192 posłów, a Prawo i Sprawiedliwość 143. Z kolei Konfederacja miałaby 64 mandaty, Lewica 36, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 25. „W takim układzie sił Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą dysponowałaby 228 mandatami, co oznaczałoby brak samodzielnej większości (...). Trzeba jednak pamiętać, że każdy sondaż obarczony jest błędem statystycznym - przy próbie 1000 osób sięga on około 3 punktów procentowych” – czytamy.

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-26 kwietnia 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.