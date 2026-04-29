Forsal logo

Tusk ma powody do radości. Jest nadzieja na utrzymanie władzy [SONDAŻ]

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:53
Donald Tusk może dziś patrzeć na sondaże z umiarkowanym optymizmem, ale do politycznego triumfu wciąż daleko. Najnowsze badanie pokazuje, że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad PiS jest wyraźna, lecz nie na tyle bezpieczna, by mówić o przesądzonej rozgrywce.

Donald Tusk ma powody do radości, ale szampana jeszcze nie powinien otwierać. U Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie widać „efektu Czarnka” – czytamy w środę w „Rzeczpospolitej”.

Pięć ugrupowań w Sejmie

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 32 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rz”. W ub. miesiącu taki zamiar deklarowało o 0,4 pkt. proc. więcej respondentów.

Na PiS zagłosowałoby 23,2 proc. badanych. To spadek o 1,3 pkt. proc. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z poparciem 12 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (8,7 proc., wzrost o 1 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (7,9 proc., o 0,4 pkt. proc. więcej niż pod koniec marca).

Poza Sejmem

Nowy sondaż pokazuje, że Ludowcy wciąż są poniżej progu wyborczego. Na PSL chce głosować 4,4 proc. respondentów (4,5 proc. miesiąca temu). Natomiast największy skok poparcia odnotowała partia Razem - z 2,9 proc. w marcu do 4 proc. Z kolei – jak czytamy w „Rz” – Polska 2050 wręcz niknie w oczach – jej zwolenników ubyło z 1,8 proc. do 0,5 proc.

Grupa niezdecydowanych to 7,3 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono na grupie 1068 respondentów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTusk ma powody do radości. Jest nadzieja na utrzymanie władzy [SONDAŻ] »
Tematy: sondażpolitykapartie polityczne
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj