Partia Morawieckiego z szansą na wejście do Sejmu. Jest najnowszy sondaż

oprac. Kamil Nowak
57 minut temu
[aktualizacja 42 minut temu]
Nowa siła na scenie politycznej? Nowy sondaż zaskakuje
Na potencjalną partię Mateusza Morawieckiego chce głosować 6 proc. badanych – wynika z sondażu CBOS. Wiadomo też, jaki elektorat mógł głosować na partię byłego premiera.

Potencjalna partia Morawieckiego z szansą na wejście do Sejmu

„Z deklaracji badanych wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się już teraz, na potencjalną partię firmowaną przez Mateusza Morawieckiego mogłoby oddać głos 6 proc. badanych deklarujących chęć udziału w wyborach” - czytamy w badaniu CBOS opublikowanym w piątek.

Jaki elektorat głosowałby na partię Morawieckiego?

Procentowy udział wyborców poszczególnych partii w potencjalnym elektoracie partii Mateusza Morawieckiego wygląda następująco: 60 proc. to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, 27 proc.- zwolennicy Konfederacji, 9 proc. - wyborcy niezdecydowani, 2 proc. - wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz 2 proc. - wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

CBOS wskazał, że najbardziej na utworzeniu partii przez Morawieckiego straciłoby PiS – „17 proc. aktualnego elektoratu tej partii mogłoby przenieść swój głos na partię byłego premiera”. Elektorat Konfederacji uszczupliłby się o 11 proc., a Korony Grzegorza Brauna o zaledwie 2 proc.

Niezdecydowani raczej nie zagłosują na partię Morawieckiego

„Pojawienie się partii Mateusza Morawieckiego w małym stopniu ułatwiłoby decyzję wyborczą niezdecydowanym – głosowałoby na nią tylko 4 proc. dość dużej rzeszy badanych deklarujących chęć udziału w wyborach, ale niemających sprecyzowanych sympatii partyjnych” - czytamy.

Ośrodek badawczy podkreślił, że dla zwolenników pozostałych ugrupowań partia Mateusza Morawieckiego nie stanowiłaby „praktycznie żadnej alternatywy”. „Zainteresowanych przeniesieniem na nią swych głosów byłoby zaledwie 4 na 1000 dzisiejszych wyborców KO”; zwolennicy pozostałych ugrupowań będących w koalicji rządzącej oraz opozycyjnej Partii Razem również nie wyrazili takiej chęci.

Stowarzyszenie Rozwój Plus

CBOS też przypominał, że niedawno b. premier Mateusz Morawiecki założył polityczne stowarzyszenie Rozwój Plus. Mimo początkowych kontrowersji, a nawet pojawienia się groźby usunięcia z PiS osób, które by do niego przystąpiły, ostatecznie w wyniku rozmów założyciela Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim uzgodniono, że stowarzyszenie będzie działać w ramach PiS, pełniąc rolę – jak to określono – jednego z politycznych płuc tego ugrupowania. „Jeszcze przed tymi uzgodnieniami, kiedy w mediach przewidywano utworzenie przez Mateusza Morawieckiego odrębnej od PiS partii, zapytaliśmy ankietowanych o ich poparcie dla takiej hipotetycznej inicjatywy” - podkreśla CBOS.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 20–22 kwietnia 2026 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP
