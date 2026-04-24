Polska zaskarży umowę z Mercosur do TSUE. Rząd podjął decyzję

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 13:58
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawia z mediami podczas uroczystości otwarcia Terminalu Wspierającego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, 24 kwietnia 2026/PAP
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że polski rząd skieruje skargę na umowę zawartą pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polska zaskarży umowę z Mercosur do TSUE

– Polska zaskarży umowę Unia Europejska – Mercosur do TSUE. Rząd polski skieruje skargę na umowę zawartą pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE - poinformował Kosiniak-Kamysz, który w piatek uczestniczył w otwarciu terminalu wspierającego MPL Kraków-Balice.

Jak dodał, to będzie drugi wniosek, który zostanie złożony w tej sprawie. Przypomniał, że pierwszy powstał z inicjatywy europosłów PSL Krzysztofa Hetmana i Adama Jarubasa został złożony przez PE. - Drugi wniosek zostanie złożony teraz przez kraj członkowski, przez Polskę - podkreślił szef MON na konferencji prasowej.

Partia Morawieckiego z szansą na wejście do Sejmu. Jest najnowszy sondaż

"Mamy czas do 26 maja"

- Zaskarżymy tę umowę. Mamy czas do 26 maja. Rozmawiałem o tej skardze z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim, który w merytoryczny sposób będzie przygotowywał tę skargę, a później w stosownej procedurze stosownej, przy użyciu naszych ministrów złożymy skargę do TSUE - zapowiedział wicepremier. - Uważamy, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo konsumentów, ochrona własnego rynku - dodał wicepremier. Jego zdaniem, również sposób wdrażania umowy nie jest prawidłowy.

Koniec z autostradami. Rząd stawia na obwodnice. Planuje też korektę na wschodzie

Premier Tusk uprzedził Komisję Europejską o planach Warszawy

Premier Donald Tusk poinformował, że uprzedził Komisję Europejską o tym, że polski rząd zaskarży umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wcześniej złożenie skargi zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef rządu pytany o zapowiedź Kosiniaka-Kamysza, powiedział, że rozmawiał na ten temat z Komisją Europejską. - Rozmawiałem i uprzedziłem Komisję, że będziemy szli do Trybunału z Mercosurem jako rząd, żeby nie traktowali tego jako osobisty atak na siebie - powiedział Tusk. Zaznaczył, że skarga jest wynikiem oceny sytuacji przez polski rząd.

- Chcemy skorzystać jeszcze z tego instrumentu prawnego - dodał.

Czym jest umowa z państwami Mercosur?

Przedstawiciele UE i państw Mercosuru 17 stycznia br. podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową. Zgodę na to 9 stycznia wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie: Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Umowa o partnerstwie musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.

Parlament Europejski skierował pod koniec stycznia wniosek o zbadanie zgodności umowy z unijnymi traktatami do Trybunału Sprawiedliwości UE. W połowie marca br. Sejm przyjął uchwałę, w której zwrócił się do rządu o wniesienie skargi do TSUE w imieniu Polski, niezależnie od skargi złożonej przez Parlament Europejski. Na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia umowy UE z krajami Mercosur do TSUE.

Premier Donald Tusk informował pod koniec marca, że rząd na razie nie przewiduje złożenia skargi do TSUE w sprawie umowy z Mercosurem. Jak mówił, skarga została już złożona na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Decyzja o wniesieniu skargi do TSUE podejmowana jest na poziomie rządu, a formalnie skargę wnosi kraj jako państwo członkowskie UE.

Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
