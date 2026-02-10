Za wprowadzeniem klauzuli ochronnej dla produktów rolnych w ramach umowy UE-Mercosur głosowało 483 europosłów, przeciwko - 102, wstrzymało się - 67.

Kiedy mechanizm ochronny będzie uruchamiany?

Mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych, takich jak wołowina czy drób, spadną o 5 proc.

Umowa handlowa z Mercosurem wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z czterech krajów Ameryki Południowej: Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

Klauzula ochronna zazwyczaj dodawana jest do umów handlowych, ale w przypadku Mercosuru Komisja Europejska zaproponowała wzmocniony mechanizm.