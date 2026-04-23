Koniec z autostradami. Rząd stawia na obwodnice. Planuje też korektę na wschodzie

Główne drogi już mamy. Co dalej?

Mamy już, jak powiedział wiceminister Stanisław Bukowiec, „drogowy szkielet komunikacyjny”. Choć do zbudowania pozostaje ok. 2,5 tys. km dróg, są to trasy o nieco mniejszym znaczeniu. Podstawowe szlaki: północ–południe i wschód–zachód właściwie zostały ukończone (lub są na ukończeniu).

Rządowy Program Budowy Dróg kończy się w 2030 roku. Minister Dariusz Klimczak zapowiedział, że rozpoczęły się prace nad następnym programem – na kolejne dekady. Gdzie i co powinniśmy budować? To pytanie padło podczas debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Koniec z autostradami? Czas na remonty

– Infrastruktura pozostaje fundamentem konkurencyjności gospodarki. To dobro publiczne. Mamy jednak problem, że coraz trudniej trafnie prognozować. Zmierzamy w kierunku scenariuszy, w których musimy mieć warianty z możliwością późniejszej rekalibracji. Inwestycje będą realizowane etapami i powinniśmy rozbudowywać sieć wtedy, gdy pojawia się popyt – przekonywała prof. Jana Pieriegud, ekonomistka transportu z SGH.

Wydaje się, że ten głos dobrze odzwierciedla podejście rządu. Coraz głośniej słychać, że budowa nowych szybkich dróg nie ma już sensu w dotychczasowej skali. Opublikowany kilka dni temu Generalny Pomiar Ruchu (GPR) z 2025 roku pokazuje, że w niektórych miejscach po nowych drogach jeździ mniej samochodów niż kilka lat temu. Przychodzi zatem czas na korektę.

– W niektórych obszarach kraju, głównie w okolicach Warszawy i na Śląsku, ruch wzrasta. Ale w innych miejscach spada. (Przykładowo – red.) kiedyś zakładano budowę dwóch dróg ekspresowych: S8 i S16 na wschodzie. Po otwarciu Via Baltica (S61) natężenie na S8 w tym miejscu spadło o połowę. Zasadne jest pytanie, czy drogi o tak dużej przepustowości w tym regionie są konieczne. Uważamy, że nie. Trzeba to skorygować – powiedział Stanisław Bukowiec, wiceminister odpowiedzialny za infrastrukturę drogową.

Podczas debaty zaznaczył, że niektóre z planowanych 2,5 tys. km dróg zostaną ukończone już w kolejnej perspektywie, czyli po 2033 roku. W nowym programie raczej nie znajdą się kolejne autostrady. Ministerstwo stawia na dokończenie obecnego programu (8 tys. km dróg ekspresowych i autostrad) oraz na remonty i rozbudowę istniejących tras.

Jako przykład podano modernizację A1 w miejscu tzw. fal Dunaju. Dziurawa autostrada ma zostać naprawiona. W kolejnych latach trwać będą prace przy rozbudowie szybkich tras:

A2 zostanie rozbudowana (start prac w te wakacje),

A4 również zyska kolejne pasy na dwóch odcinkach (Kraków–Katowice oraz okolice Wrocławia).

Będą nowe obwodnice

W nowym programie drogowym ministerstwo skupi się na inwestycjach w obwodnice. Jak słyszymy, obecny program (100 Obwodnic) nie wyczerpuje zapotrzebowania. Wiceminister Bukowiec przyznał, że niektóre miasta zostały pominięte z „powodów politycznych”, np. Strzelce Opolskie.

W przyszłości zmieni się też rola GDDKiA. Obecnie jest to przede wszystkim inwestor – z budżetem ok. 20 mld zł na budowę dróg. W nowym programie środki te zapewne będą mniejsze. Wynika to m.in. z większego zapotrzebowania na inwestycje kolejowe oraz z mniejszych dofinansowań UE do transportu drogowego.