Zbudują złotą linię metra. Będzie jeździć bez maszynistów. To odpowiedź na wojnę

Złota linia w Dubaju. Bez maszynistów

W sześć lat powstać ma cała złota linia (Gold Line) metra w Dubaju. Do 9 września 2032 roku władze tego emiratu chcą zbudować aż 42 km czwartej nitki kolei autonomicznej. Tym razem ma być szybciej i bardziej spektakularnie niż w przypadku linii niebieskiej, która powinna zostać ukończona trzy lata wcześniej (2023–2029).

– Ogłaszamy największy projekt transportowy w Dubaju – nową linię metra o długości 42 kilometrów, poprowadzoną na głębokości 40 metrów pod ziemią. Trasa połączy 15 strategicznych lokalizacji w Dubaju, obsługując 1,5 mln mieszkańców i wspierając mobilność w obrębie 55 megaprojektów będących obecnie w budowie – zapowiedział emir Dubaju, szejk Majid bin Mohammed.

We are pleased to announce the largest transportation project in Dubai: a new 42-kilometre metro line. It will pass through 15 key strategic areas across the city, serve approximately 1.5 million residents, and strengthen connectivity to 55 major real estate developments… pic.twitter.com/nH9iKsiiN1 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 22, 2026 Rozwiń

Jaka będzie nowa linia?

Złota linia będzie czwartą linią metra w Dubaju. Połączy historyczne centrum miasta z nowymi dzielnicami rozwijającymi się wzdłuż wybrzeża. Według wstępnych wyliczeń po otwarciu będzie przewozić ok. 465 tys. pasażerów dziennie.

Planowana jest przez dzielnice:

City Walk,

Business Bay,

Mohammed Bin Rashid City,

Nad Al Sheba,

Mohammed bin Rashid Gardens,

Meydan,

Al Barsha South,

Jumeirah Village Circle (JVC),

Jumeirah Golf Estates.

Budowa ma zacząć się „od zaraz”. Przetargi zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, a podpisanie umowy planowane jest na 2027 r. Oznacza to, że wykonawca będzie miał pięć lat na zbudowanie całej linii. Jej szacowany koszt to 34 mld dirhamów (ok. 34 mld złotych).

„Projekt ograniczy ruch drogowy o ponad 40 mln podróży rocznie, poprawiając płynność ruchu, jakość życia i zrównoważenie środowiskowe” – podają władze. Według wyliczeń nowa linia ma przynieść 430 proc. skumulowanego wzrostu gospodarczego w ciągu dwudziestu lat.

Metro to odpowiedź na wojnę?

Choć w komunikatach prasowych ta informacja się nie pojawia, wydaje się, że Gold Line ma być pewnego rodzaju odpowiedzią na wojnę na Bliskim Wschodzie. Będzie to bowiem pierwsza w Dubaju linia całkowicie podziemna.

Planowane jest tzw. metro głębokie, położone 40 metrów pod ziemią. Podobne konstrukcje, np. w Moskwie, zostały zbudowane jako tzw. dual use. W przypadku zagrożenia na powierzchni przyjmują rolę schronu.

Jak donosiły zagraniczne media, po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, gdy rakiety z Iranu leciały w kierunku Dubaju, mieszkańcy i turyści chronili się na podziemnych parkingach. Były to schrony doraźne, które – w przypadku ataku – mogły nie wystarczyć. Prawdopodobnie była to jedna z przyczyn, by złotą linię ulokować głęboko pod ziemią.

Metro w Dubaju będzie miało aż 162 km

Obecnie w Dubaju działają dwie linie: czerwona i zielona. To łącznie ponad 70 km. W budowie jest też linia niebieska, która ma zostać ukończona w 2029 roku, na dwudziestolecie sieci metra.

W 2032 roku, gdy uruchomiona zostanie linia złota, sieć metra w Dubaju będzie miała długość 162 km. Liczba stacji wzrośnie z 67 do 85. Warto dodać, że metro jest tu autonomiczne – kursuje bez maszynistów.