Inflacja w Polsce. Te rzeczy podrożały najbardziej [DANE GUS]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2026 r. były o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc. – wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,0 proc. rdr i o 0,3 proc. mdm.
Inflacja w kwietniu 2026
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i kwiecień 2026 r.:
kwiecień
kwiecień
marzec
marzec
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
3,2
0,6
3,0
1,1
Żywność i napoje bezalkoholowe
1,9
0,6
2,1
0,0
Energia elektryczna, gaz i inne paliwa
4,7
0,5
3,9
0,0
Paliwa i smary do prywatnych środków transportu
8,4
-1,8
8,6
15,4
Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 maja.
Źródło: PAP
