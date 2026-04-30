Inflacja w Polsce. Te rzeczy podrożały najbardziej [DANE GUS]

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 09:39
[aktualizacja dzisiaj, 09:54]
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2026 r. były o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc. – wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,0 proc. rdr i o 0,3 proc. mdm.

Inflacja w kwietniu 2026

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i kwiecień 2026 r.:

kwiecień

marzec

marzec

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,2

0,6

3,0

1,1

Żywność i napoje bezalkoholowe

1,9

0,6

2,1

0,0

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa

4,7

0,5

3,9

0,0

Paliwa i smary do prywatnych środków transportu

8,4

-1,8

8,6

15,4

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 maja.

Źródło: PAP
