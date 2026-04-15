Inflacja w marcu

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. rok do roku i o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca – podał Główny Urząd Statystyczny, korygując wcześniejszy szybki szacunek, w którym inflację CPI oszacowano na 3,0 proc. rdr i 1,0 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2026 r.:

marzec luty
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 3,0 1,1 2,1 0,3
Inflacja usług 5,0 0,2 4,8 0,7
Inflacja towarów 2,2 1,4 1,0 0,2
Żywność i napoje bezalkoholowe 2,1 0,0 2,4 0,3
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,7 0,7 6,9 1,3
Odzież i obuwie -3,2 4,7 -3,4 -2,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,3 0,1 4,3 0,7
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,6 -0,3 -1,3 0,0
Zdrowie 4,7 0,4 4,8 0,5
Transport 3,1 8,2 -5,7 -0,4
Informacja i komunikacja 2,9 -0,3 4,3 0,8
Rekreacja, sport i kultura 5,1 0,0 2,4 1,6
Edukacja 6,0 0,1 6,1 0,1
Restauracje i usugi zakwaterowania 4,6 0,4 4,6 0,2
Ubezpieczenia i usługi finansowe -0,1 -0,9 -0,2 0,0
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi 1,7 0,8 1,7 0,2

(PAP Biznes)