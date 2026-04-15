Inflacja w marcu
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. rok do roku i o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca – podał Główny Urząd Statystyczny, korygując wcześniejszy szybki szacunek, w którym inflację CPI oszacowano na 3,0 proc. rdr i 1,0 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2026 r.:
|marzec
|luty
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|3,0
|1,1
|2,1
|0,3
|Inflacja usług
|5,0
|0,2
|4,8
|0,7
|Inflacja towarów
|2,2
|1,4
|1,0
|0,2
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|2,1
|0,0
|2,4
|0,3
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,7
|0,7
|6,9
|1,3
|Odzież i obuwie
|-3,2
|4,7
|-3,4
|-2,5
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,3
|0,1
|4,3
|0,7
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-1,6
|-0,3
|-1,3
|0,0
|Zdrowie
|4,7
|0,4
|4,8
|0,5
|Transport
|3,1
|8,2
|-5,7
|-0,4
|Informacja i komunikacja
|2,9
|-0,3
|4,3
|0,8
|Rekreacja, sport i kultura
|5,1
|0,0
|2,4
|1,6
|Edukacja
|6,0
|0,1
|6,1
|0,1
|Restauracje i usugi zakwaterowania
|4,6
|0,4
|4,6
|0,2
|Ubezpieczenia i usługi finansowe
|-0,1
|-0,9
|-0,2
|0,0
|Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
|1,7
|0,8
|1,7
|0,2
(PAP Biznes)