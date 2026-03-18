Inflacja w Europie nieznacznie wzrosła

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,9 proc. r/r w lutym 2026 r. wobec 1,7 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,6 proc.. Rok wcześniej HICP w strefie euro wyniósł 2,3 proc. r/r.

"W lutym 2026 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,54 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,48 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,17 pkt proc.), podczas gdy energia (-0,3 pkt proc.) kontrybuowała negatywnie" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,9 proc. r/r.

W lutym 2026 r. roczna inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 2,1 proc. w porównaniu z 2,0 prc. w styczniu. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,6 proc.. Rok wcześniej HICP wyniósł w UE 2,7 proc. r/r.

Inflacja w Polsce wyższa niż w UE

Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,5 proc. r/r w lutym 2026 r. wobec 2,5 proc. r/r inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,4 proc..

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,1 proc. w ujęciu rocznym w lutym 2025 r.

Polska na tle innych państw UE

"Najniższe roczne stopy inflacji odnotowano w Danii (0,5 proc.), na Cyprze (0,9 proc.) oraz w Czechach (1 proc.). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (8,3 proc.), Słowacji (4 proc.) oraz Chorwacji (3,9 proc.).

W porównaniu ze styczniem 2026 r. roczna inflacja spadła w 11 państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w 4, a wzrosła w 12" - czytamy w komunikacie.