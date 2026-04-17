Europa z wyższą inflacją. Sprawdź, gdzie ceny rosną najszybciej. Nowe dane z Eurostatu

Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 13:08
Inflacja w krajach Europy w marcu 2026 r.
Inflacja w strefie euro ponownie przyspiesza, osiągając w marcu 2026 r. poziom 2,6 proc. – wynika z danych Eurostatu. W całej Unii Europejskiej wzrost cen był jeszcze wyższy. W Polsce wzrost cen był wyższy od średnie UE.

Inflacja w UE przyspiesza

Roczna inflacja w strefie euro wyniosła w marcu 2026 r. 2,6 proc., wobec 1,9 proc. w lutym. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 2,2 proc. W całej Unii Europejskiej inflacja roczna ukształtowała się w marcu na poziomie 2,8 proc., w porównaniu z 2,1 proc. miesiąc wcześniej i 2,5 proc. rok wcześniej – podał Eurostat, urząd statystyczny UE.

W marcu 2026 r. największy wpływ na roczną inflację w strefie euro miały usługi (+1,49 pkt proc.), energia (+0,48 pkt proc.), żywność, alkohol i tytoń (+0,45 pkt proc.) oraz dobra przemysłowe z wyłączeniem energii (+0,13 pkt proc.).

Ceny rosły w 23 krajach Unii Europejskiej

Najniższą roczną inflację odnotowano w Danii (1,0 proc.), Czechach, na Cyprze i w Szwecji (po 1,5 proc.). Najwyższe wskaźniki wystąpiły natomiast w Rumunii (9,0 proc.), Chorwacji (4,6 proc.) oraz na Litwie (4,4 proc.). W porównaniu z lutym 2026 r. inflacja spadła w trzech państwach członkowskich, w jednym pozostała bez zmian, a w 23 wzrosła.

Inflacja - marzec 2026 r.

Inflacja w Polsce

W marcu w Polsce odnotowano wzrost inflacji mierzonej zharmonizowanym wskaźnikiem HICP. Według danych, roczny wskaźnik wyniósł 3,2 proc., podczas gdy w lutym kształtował się na poziomie 2,5 proc., co oznacza przyspieszenie dynamiki wzrostu cen. Jednocześnie w porównaniu do marca sprzed roku tempo wzrostu cen okazało się niższe. W marcu 2025 r. inflacja HICP w Polsce wynosiła bowiem 4,4 proc., co wskazuje na pewne wyhamowanie presji inflacyjnej w porównaniu z ubiegłorocznym poziomem.

Mimo to Polska znalazła się w gronie 12. państw Unii Europejskiej, w których marcowa inflacja przekroczyła średnią dla całej Wspólnoty, co oznacza, że dynamika wzrostu cen w kraju nadal pozostawała relatywnie wysoka na tle części państw członkowskich.

W ujęciu miesięcznym ceny w Polsce rosły wolniej niż w całej UE. Ceny w marcu były wyższe niż w lutym o 0,9 proc., podczas gdy miesięczna inflacja w całej Unii Europejskiej wynosiła 1,1 proc.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
