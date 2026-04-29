Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?

Czy 2 maja 2026 jest dniem wolnym od pracy?

2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, został wprowadzony ustawą z 20 lutego 2004 r. nowelizującą przepisy o godle, barwach i hymnie RP. Nie oznacza to jednak, że jest to dzień wolny od pracy. Kwestia dni wolnych została określona w ustawie z 18 stycznia 1951 r., która zawiera zamknięty katalog świąt ustawowo wolnych od pracy.

Do takich dni należą:

1 stycznia – Nowy Rok;

6 stycznia – Święto Trzech Króli;

pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja – Święto Państwowe;

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek;

Boże Ciało;

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W tym roku 2 maja przypada jednak w sobotę, w związku z czym dla wielu osób będzie dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich.

Czy 2 maja 2026 jest dniem handlowym?

Tego dnia do pracy będą musieli iść, między innymi, pracownicy sklepów. 2 maja 2026 jest bowiem dniem, w którym handel jest dozwolony, co oznacza brak ustawowych ograniczeń w funkcjonowaniu sklepów. Większość placówek może więc działać normalnie. Warto jednak pamiętać, że ze względu na długi weekend majowy niektóre sklepy mogą skrócić godziny otwarcia, a część mniejszych, lokalnych punktów handlowych może być tego dnia nieczynna.

2 maja 2026 - sklepy są otwarte czy zamknięte?

Większość sklepów, w tym duże sieci handlowe takie jak Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi, Kaufland czy Carrefour, będzie czynna 2 maja 2026 roku. Placówki te zazwyczaj będą działać w standardowych godzinach, choć w niektórych przypadkach możliwe są ich modyfikacje. Otwarte pozostaną również mniejsze sklepy, np. Żabka, jednak godziny ich funkcjonowania mogą się różnić w zależności od lokalizacji, dlatego warto je wcześniej sprawdzić.

Sklepy będą zamknięte 1 i 3 maja

Warto pamiętać, że nie przez cały okres majówki 2026 zrobimy zakupy we wszystkich sklepach. 1 maja (piątek) oraz 3 maja (niedziela) to dni ustawowo wolne od pracy, dlatego większość placówek handlowych będzie wtedy nieczynna. Dotyczy to zarówno dużych sieci, jak i mniejszych sklepów. Czynne mogą pozostać jedynie niektóre sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli, np. wybrane punkty Żabki, jeśli pracę w nich będzie wykonywał franczyzobiorca.

Co z urzędami 2 maja 2026? Będą otwarte czy zamknięte?

Choć 2 maja 2026 roku nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w tym roku wypada on w sobotę, co ma istotne znaczenie dla funkcjonowania urzędów. Z uwagi na to, że większość instytucji administracji publicznej nie pracuje w soboty, urzędy będą tego dnia zamknięte. Dotyczy to zarówno urzędów centralnych, jak i samorządowych, dlatego sprawy urzędowe będzie można załatwić dopiero w kolejnym dniu roboczym.

2 maja 2026 roku, mimo że nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dla wielu osób może okazać się dniem wolnym w związku z decyzjami pracodawców. Sklepy tego dnia będą czynne, jednak warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia konkretnych placówek. Z kolei urzędy będą nieczynne, dlatego załatwianie spraw administracyjnych lepiej przełożyć na inny termin. Należy też pamiętać, że 1 i 3 maja sklepy będą zamknięte, dlatego zakupy warto zaplanować z wyprzedzeniem.