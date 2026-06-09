Okazał się batem na wrogie okręty. Polska kupiła latającego łowcę

MQ-9B to najnowsza generacja wielozadaniowych dronów firmy General Atomics, która została opracowana na bazie modelu MQ-9 Reaper. Maszyna potrafi utrzymywać się w powietrzu przez ponad dobę i jest przystosowana do lotów w cywilnej przestrzeni powietrznej. Do tej pory sprzęt ten służył głównie do obserwacji przy użyciu radarów SAR, kamer i łączności satelitarnej. Nowe próby pokazują jednak, że dron może być wykorzystywany także do wykrywania zagrożeń pod wodą.

Koniec z ukrywaniem się pod wodą. MQ-9B zyskał nowe możliwości

Kluczem do nowej roli maszyny jest potężne zwiększenie jej udźwigu operacyjnego. Podczas gdy we wcześniejszych fazach testów dron latał z dwoma zasobnikami SDS (Sonobuoy Dispensing System), materiały zaprezentowane na wystawie CANSEC '26 w Kanadzie odsłoniły wersję z aż czterema zasobnikami.

Dzięki temu MQ-9B zabiera na pokład dwa razy więcej boi sonarowych niż wcześniej, co pozwala na monitorowanie znacznie większego obszaru morza. Jeden zasobnik mieści od 10 do 20 sztuk takiego sprzętu, więc podczas jednej misji dron może zrzucić od 40 do 80 sensorów i stworzyć sieć, która śledzi okręty podwodne na bieżąco. Łączna waga całego wyposażenia, kamer i zasobników może wynieść około 2155 kg, z czego jeden czterometrowy kontener z bojami waży do 340 kg.

Analiza w czasie rzeczywistym. Dron sam przetworzy podwodne sygnały

Wraz z ewolucją drona MQ-9B SeaGuardian jako wyspecjalizowanej platformy ZOP, realizowane są testy operacyjne z wykorzystaniem różnych kategorii boi sonarowych: od pasywnych DIFAR i aktywnych DICASS, po nowoczesne rozwiązania wielostatyczne MAC. Te ostatnie, dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu sygnałów, pozwalają na skuteczniejszą detekcję celów podwodnych na dużych obszarach przy zredukowanej liczbie sensorów.

Rozwój platformy MQ-9B wpisuje się w strategię tworzenia wielowarstwowego systemu nadzoru morskiego NATO na Bałtyku. Na zakup morskiej wersji SeaGuardian zdecydowała się m.in. marynarka wojenna Niemiec, która od 2028 roku ma odebrać osiem takich maszyn.

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Polska podpisała umowę na zakup dronów MQ-9B SkyGuardian w 2024 roku w ramach programu Zefir. Wartość kontraktu wynosi 1,2 mld zł, a dostawy mają zakończyć się najpóźniej w pierwszym kwartale 2027 roku. Zakupione maszyny zastąpią systemy MQ-9A Reaper, które polskie wojsko wykorzystuje od lutego 2023 roku na zasadzie umowy leasingowej.