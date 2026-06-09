Małe i średnie firmy handlowe na progu kryzysu. Nagłe hamowanie nastąpiło gdy wszyscy prognozowali dobrą koniunkturę - co się stało

Subindeks Barometru EFL dla sektora handlowego małych i średnich firm na II kwartał 2026 roku wyniósł 49 pkt., czyli o 4,4 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. Po dwóch dobrych odczytach handel znalazł się poniżej progu ograniczonego rozwoju, a spadki widać w każdym z analizowanych obszarów.

Najwyraźniejsze spadki MŚP dotyczą sprzedaży i inwestycji. Wzrostu obrotów spodziewa się 18 proc. firm handlowych wobec 25 proc. w I kwartale br. Jeszcze ostrożniej przedsiębiorcy podchodzą do inwestycji: tylko 7 proc. planuje ich zwiększenie, a aż 36 proc. MŚP (małych i średnich firm) zapowiada mniejsze nakłady niż kwartał wcześniej.

Barometr EFL dla handlu na II kwartał 2026:

Subindeks : 49 pkt (-4,4 pkt kw./kw.)

: 49 pkt (-4,4 pkt kw./kw.) Inwestycje: 7 proc. przedsiębiorców planuje większe inwestycje (13 proc. w I kwartale 2026)

większe inwestycje (13 proc. w I kwartale 2026) Sprzedaż: 18 proc. przedsiębiorców prognozuje wzrost (25 proc. w I kwartale 2026)

prognozuje wzrost (25 proc. w I kwartale 2026) Płynność finansowa: 11 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej (25 proc. w I kwartale 2026)

poprawę płynności finansowej (25 proc. w I kwartale 2026) Finansowanie zewnętrzne: 1 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne (7 proc. w I kwartale 2026)

Sektor handel MŚP poniżej progu stagnacji

Po bardzo mocnej końcówce 2025 roku i dobrym początku 2026 roku sektor handlowy wyraźnie obniżył loty. W IV kwartale ubiegłego roku subindeks dla handlu wynosił 54,9 pkt., a w I kwartale 2026 roku 53,4 pkt.

Najnowszy odczyt na poziomie 49 pkt. oznacza spadek o 4,4 pkt. kwartał do kwartału i zejście poniżej progu ograniczonego rozwoju.

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który w Barometrze EFL wynosi co najmniej 50 pkt. Wskaźnik jest algorytmem stworzonym na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących czterech obszarów: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne.

Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy wskazuje na warunki mniej korzystne.

Finanse MŚP słabną gdy sprzedaż się broni, płynność spada

Najmocniejszym elementem Barometru EFL dla handlu pozostają prognozy sprzedażowe. W II kwartale 2026 roku wzrostu sprzedaży spodziewa się 18 proc. firm handlowych.

To mniej niż kwartał wcześniej, kiedy większe obroty prognozowało 25 proc. przedsiębiorców, ale nadal jest to najlepszy wynik spośród wszystkich analizowanych branż. Co istotne, handel jest jedynym sektorem, w którym żaden z badanych przedsiębiorców nie przewiduje spadku sprzedaży.

Słabiej wyglądają natomiast prognozy dotyczące kondycji finansowej. Poprawy płynności finansowej oczekuje 11 proc. przedsiębiorców handlowych wobec 25 proc. w I kwartale 2026 roku. To pokazuje, że mimo relatywnie dobrych przewidywań sprzedażowych firmy ostrożniej oceniają możliwość poprawy sytuacji gotówkowej.

W praktyce może to oznaczać większą koncentrację na bieżących kosztach, marżach i rotacji zapasów, nawet przy założeniu utrzymania popytu.

Inwestycje i finansowanie MŚP w defensywie

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na II kwartał 2026 roku wyniosła 47,7 pkt. To o 4,4 pkt. mniej niż w poprzednim kwartale.

Wynik poniżej 50 pkt. oznacza, że w całym sektorze MŚP przeważają obecnie warunki mniej sprzyjające rozwojowi..

Największą ostrożność widać w obszarze inwestycji MŚP. Zwiększenie poziomu nakładów w II kwartale 2026 roku planuje tylko 7 proc. przedsiębiorców handlowych, podczas gdy kwartał wcześniej było to 13 proc. Jednocześnie ponad jedna trzecia firm z sektora przewiduje ograniczenie inwestycji.

I to jest powód do refleksji i wniosków, że branża oczekuje dalszych perturbacji w otoczeniu rynku i odkłada inwestycje na przyszłość. Spadło również zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.

Większą potrzebę sięgnięcia po dodatkowe środki deklaruje zaledwie 1 proc. firm handlowych wobec 7 proc. w I kwartale 2026 roku. Najlepiej podsumuje to ekspert, EFL i jemu oddajemy głos w sprawie perspektyw MŚP.

- Handel ma za sobą dwa bardzo dobre kwartały, więc obecny spadek subindeksu warto czytać przede wszystkim jako wyhamowanie wcześniejszego optymizmu. Sektor schodzi poniżej progu 50 pkt., ale nie oznacza to gwałtownego załamania. Prognozy sprzedaży nadal pozostają jednymi z najlepszych w całym badaniu, a co ważne, przedsiębiorcy handlowi praktycznie nie zakładają spadku obrotów – komentuje Robert Dudziński, dyrektor sprzedaży w Carefleet, spółce z Grupy EFL.

- Z drugiej strony wyraźnie mniej firm liczy na poprawę płynności finansowej i zdecydowanie ostrożniej podchodzi do inwestycji. To pokazuje, że handel wciąż wierzy w popyt, ale jednocześnie bardzo uważnie kontroluje koszty i nowe zobowiązania. W obecnych warunkach przedsiębiorcy chcą utrzymać sprzedaż, ale niekoniecznie zwiększać skalę ryzyka inwestycyjnego – podsumowuje Robert Dudziński.